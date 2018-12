Els Mossos i l’Estat volen agilitzar el seu accés a les dades de violència de gènere

Els titulars de l’última Junta de Seguretat de Catalunya, de principis de setembre, es van centrar en la integració dels Mossos d’Esquadra al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Però en aquella trobada també es van acordar altres punts, entre els quals hi ha la creació d’una comissió per agilitzar el traspàs de les dades de violència de gènere entre els Mossos i els cossos de l’Estat, és a dir, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El sistema que utilitzen els Mossos per gestionar les dades d’aquest àmbit no és el mateix que el dels cossos estatals, fet que provoca que, a l’hora de consultar els expedients, no puguin accedir de manera automàtica als detalls dels historials.

“El traspàs de la informació sobre la víctima i l’agressor sempre està garantit”, deixa clar el portaveu dels Mossos, l’inspector Albert Oliva. Posa com a exemple que si una dona víctima de violència marxa de Catalunya a una altra comunitat, els cossos policials del nou destí ho saben, i viceversa, perquè la informació es trasllada. Però l’objectiu de la nova comissió és que els tràmits, que són manuals, es pugin automatitzar fins i tot en les dades més concretes.

Des de fa prop d’una dècada l’Estat compta amb un sistema de seguiment dels casos de violència de gènere anomenat VioGén, al qual els Mossos envien la informació des de finals del 2010. El departament d’Interior també disposa des del 2012 d’un sistema propi anomenat Siav -Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes- en què no només es fa seguiment dels casos de violència de gènere, sinó també dels de violència sexual, tràfic d’éssers humans, mutilació genital femenina i matrimonis forçats. Els Mossos continuen enviant al VioGén les dades bàsiques dels seus expedients, però per consultar-ne la informació completa els diferents cossos encara ho fan manualment, a través de la sala interpolicial de Catalunya, on hi ha representants dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Oliva explica que, amb la comissió, volen que els dos sistemes comparteixin el màxim de dades possible, encara que veuen difícil que els serveis informàtics es vinculin al 100%.