Multa de 1.707 euros al bus d'Hazte Oír per vulnerar la llei contra l'homofòbia

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha multat amb 1.707 euros l'entitat Hazte Oír pel bus que van portar a Catalunya el 17 de març amb el lema 'Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología. Respeto para todos. No al bulliyng'. D'aquesta manera, el govern de la Generalitat tanca l'expedient obert a aquesta associació arran de la visita del bus, que va ser immobilitzat pels Mossos d'Esquadra a Martorell i traslladat a un dipòsit municipal de Castellbisbal. Des d'allà, l'entitat es va emportar el bus un cop li va treure l'eslògan. El Govern ha multat Hazte Oír en compliment de la llei contra l'homofòbia aprovada a Catalunya l'any 2014.

Madrid també va multar Hazte Oír, en aquest cas per una autocaravana, que va circular amb el mateix missatge que l'autobús però amb interrogants. La imatge més curiosa que va deixar aquell dia és que la caravana es va trobar a la Cibeles amb un altre autobús, el del programa 'El Intermedio', del Gran Wyoming, que portava el missatge oposat: "La identitat de gènere no s'escull. Que no l'escullin d'altres per tu".

A l'estiu, Hazte Oír hi va tornar amb una avioneta de platja en què es llegia: "'llei mordassa' LGTBI: van pels teus fills". Segons la teoria d'Hazte Oír, que també va repartir fulletons homòfobs a les escoles catalanes, les lleis LGTBI tenen com a objectiu "adoctrinar la sexualitat" dels menors perquè siguin gais.