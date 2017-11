Multa de 50.000 euros a l'escola de l'Opus Viaró per discriminació masclista

Inspecció de Treball proposa multar amb 50.002 euros l'escola de l'Opus Dei Viaró per haver vulnerat el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés al treball, arran d'una denúncia presentada per la CGT, a més d'haver vulnerat el dret de la dona a la igualtat en la promoció professional. Tal com apareixia a la seva mateixa web, l'escola de l'Opus, situada a Sant Cugat del Vallès, només contracta professors homes, excepte a educació infantil, que sí que hi ha dones. Tot i que hagin eliminat l'anunci de la web -asseguren que estan modernitzant la pàgina-, l'escola en cap cas nega que només contractin homes.

El centre assegura que opta per contractar dones a l'etapa infantil per "motius vinculats amb la maternitat i la major proximitat dels nens a la mare". De fet, a l'etapa d'infantil només hi ha mestres dones. A partir de primària i en endavant només hi ha mestres i professors de sexe masculí. El col·legi ha presentat al·legacions a la denúncia que estan a l'espera que es resolguin.

L'empresa que gestiona l'escola, DOINSA, va dir al gerent de Treball que només contracten homes perquè opten per un model d'educació diferenciada. Això implica, segons el gerent, no només la separació d'alumnes per gènere, sinó també que els professors siguin exclusivament homes. Fonts de l'escola consultades per l'ARA defensen que no es produeix discriminació per sexe perquè hi ha escoles de l'Opus "que sí que contracten dones" i perquè és el model que "volen els pares" i que s'ha demostrat que "funciona". A més, defensen la segregació per sexe perquè "així es respecta el ritme d'aprenentatge de nens i nenes".

Tot i que consideren que el model funciona i no discrimina la dona, les mateixes fonts asseguren que quan es resolguin les al·legacions que han presentat reflexionaran sobre si cal repensar el model. "Nosaltres sempre complim la llei", diuen les fonts, que afegeixen que si es conclou que estan discriminant ho revisaran.

Al seu torn, el departament d'Ensenyament ha assegurat que "no és competent en matèria laboral en un centre de titularitat privada" i que no els consta que hi hagi cap institució, a banda de la CGT, que els hagi traslladat aquesta qüestió.