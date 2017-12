Multa de 417 euros per al professor del Gili i Gaya de Lleida que va dir a classe que l'homosexualitat era antinatural

La direcció general d'Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha multat amb 417,34 euros el professor de l'Institut Gili i Gaya de Lleida que al juny va dir durant una classe de filosofia a alumnes de 4t d'ESO que ser homosexual era antinatural. Segons ha avançat el diari 'Segre' i ha confirmat l'ACN a través de fonts del departament, s'ha resolt l'expedient obert al professor aplicant-li una sanció administrativa per una ''infracció lleu'' que ha suposat la vulneració de la llei 11/2014 que garanteix els drets del col·lectiu LGTBI. En concret, l'article 34 d'aquesta llei que considera una infracció portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i explícit de persones a causa de l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Les paraules d'aquest professor, que van ser enregistrades amb un telèfon mòbil, van tenir el seu origen en un debat sobre l'amor, i el professor en qüestió es va referir només a la relació afectiva entre un home i una dona. Un alumne li va preguntar sobre l'amor entre persones de mateix sexe i va ser aleshores quan el professor li va respondre que l'homosexualitat era antinatural i ho va comparar amb ser coix o borni. També va dir que l'homosexualitat no hauria d'existir i que s'està imposant la creença que cal respectar els homosexuals.



Els comentaris van generar protestes entre els alumnes, que van abandonar l'aula, i també una allau de reaccions i concentracions de rebuig per part de diverses associacions i estaments com Colors de Ponent, que va interposar la denúncia davant la direcció general d'Igualtat. El professor, de 64 anys, va acceptar les irregularitats que havia comès i va demanar perdó als estudiants.