La N-340, focus d’accidents mortals a Tarragona

Tarragona pesa en les estadístiques dels accidents del 2018 -avançades pel Servei Català de Trànsit (SCT)- per un alarmant augment d’un 52% de sinistres i d’un 70% de víctimes mortals respecte del 2017. Per fer-se’n una idea, la demarcació té uns 800.000 habitants i va patir 41 accidents amb 46 morts, mentre que a Barcelona, amb uns 5,5 milions, en va registrar 61 amb 76 morts, un 3% menys que el 2017.

Tot i aquestes xifres, l’últim informe del programa europeu de valoració de carreteres EuroRAP catalogava la xarxa viària tarragonina com una de les més segures de Catalunya, amb un 28% de trams amb risc alt de patir un accident i un 51% amb risc baix. Però també advertia que els trams de la N-340 entre Amposta i l’Ametlla de Mar i el de Torredembarra consten entre els deu amb més números per patir un accident amb camions.

Des del 2 de setembre, el trànsit pesant no pot circular per la carretera N-340 entre Alcanar i Vilafranca (Barcelona) i ha d’agafar obligatòriament l’autopista AP-7 per tal de reduir la sinistralitat. Segons el ministeri de Foment, que bonifica el 50% dels peatges, això ha retirat 4.324 camions al dia del tram més conflictiu de la N-340, entre Peníscola (Baix Maestrat) i l’Hospitalet de l’Infant.

No hi ha històrics encara per avaluar la mesura, però les dades que publica el SCT de cada accident fotografien ara una N-340 en negre, sobretot a les Terres de l’Ebre. Aquesta via registra cinc dels vuit accidents amb camions implicats, amb un total de deu morts. El pitjor va ser al febrer en un xoc contra dos turismes al Vendrell -en un tram ara ja restringit- amb tres víctimes mortals. També per la part nord, Altafulla en va registrar un, ja amb les restriccions, però fora del tram vedat, i un camioner va morir al sortir de la via a l’Arboç.

Pel sud, un tram de menys de 10 quilòmetres a Alcanar concentra tres accidents amb tres víctimes mortals: una sortida de via d’un turisme al maig, el xoc entre dos camions al juny i la col·lisió entre una furgoneta i un turisme a l’agost. De fet, entre les dades de la sinistralitat, també destaca el nombre de furgonetes implicades i altre cop la N-340, amb tres accidents més. La tipologia és diversa: un xoc contra un quad a l’A-7, a Vila-seca; dues sortides de via a l’A-7 i a la C-12 i dues col·lisions contra un tractor en carreteres locals d’Ulldecona i d’Horta de Sant Joan.

En el conjunt de Catalunya, 61 persones van morir quan el seu vehicle va sortir de la via (un 54% més que el 2016) i Tarragona torna a llastrar les estadístiques amb 26 morts. Els turismes registren 12 accidents i 15 víctimes; els camions, dos accidents, i els motoristes, quatre accidents, dos dels QUALS, amb només dos dies de diferència, a l’autovia A-7, a Cambrils i a Vila-seca. El SCT també comptabilitza un tractor en un camí de Vinebre.

La T-310 de Montbrió també registra l’únic sinistre mortal de Catalunya amb ciclistes, amb dos d’ells envestits per un turisme. En el cas dels atropellaments -que pugen de 5 a 17 al conjunt de Catalunya-, la demarcació en comptabilitza cinc. El més estrany, el cas d’un noi de 17 anys que circulava pel voral de l’autovia A-27 de matinada en patinet.

Sis caigudes en canals de reg des de l’abril

La dada que crida més l’atenció per atípica són les sis víctimes mortals per cinc caigudes en canals de reg a les Terres de l’Ebre entre abril i desembre. El cap de Trànsit dels Mossos d’Esquadra d’aquesta regió policial, Sergi Saladié, en declaracions a l’ACN, manifestava que, tot i la important activitat agrària a a zona, no s’hi havien trobat mai i demanava “extremar les precaucions”. Una de les víctimes, però, no consta a les estadístiques del SCT perquè caure a la seva finca particular.