La NASA ajorna fins demà l'inici de la seva èpica missió "per tocar" el Sol

El compte enrere "per tocar" el Sol s'ajorna un dia. La NASA tenia previst arrancar aquest matí de dissabte la seva èpica missió solar, amb el llançament -a les 9.33 hora catalana- de la sonda solar Parker des del Centre Espacial John F. Kennedy a Cap Canveral, Florida. Tanmateix, problemes tècnics han obligat a ajornar l'inici de la missió fins demà al matí.

Si el llançament es pot produir demà sense problemes, l'agència nord-americana espera que la nau arribi a l'atmosfera solar exterior -la corona solar- a principis de novembre i comenci a recollir dades que podrien resoldre grans misteris sobre l'astre.

La sonda, d'una mida d'un cotxe petit, porta el nom del astrofísic i científic solar pioner Eugene Newman Parker. Els anys 50 va plantejar unes teories que van redefinir el coneixement que es tenia llavors sobre el Sol. Entre els seus conceptes revolucionaris hi ha la predicció de l'existència del vent solar.

"La sonda Parker revolucionarà el coneixement que tenim del Sol", explica Nicola Fox, la científica del projecte de la Universitat Johns Hopkins a la pàgina web de la NASA. Fox assegura que l'agència espacial nord-american feia dècades que volia arribar al Sol però ha hagut d'esperar per assolir la tecnologia que fes possible "els nostres somnis". Per exemple, només pel desenvolupament de l'escut contra la calor de la sona Parker -que és capaç de suportar temperatures superiors als 1.400 graus centígrads- han calgut 10 anys, segons apunta la científica.

A 6,1 milons de quilòmetres

Un cop deixi el seu coet llançador, la sonda Parker penetrarà a l'atmosfera externa del Sol -a 6,1 milions de quilòmetres de la superfície d'aquest astre. Primer es dirigirà a Venus, el segon planeta en ordre de distància des del Sol després de mercuri, i farà servir la seva gravetat per apropar-se el més possible al Sol. Llavors realitzarà 24 òrbites durant set anys. En cada volta se situarà més a prop de l'astre i farà observacions científiques importants. La nau, a més, s'anirà desintegrant a poc a poc fins quedar en una mínima fracció del vent solar.

Tot i que es trobarà a milions de distància, la nau d'uns 700 quilos en tindrà prou per obtenir dades necessàries per resoldre un dels misteris de l'astronomia: Per què la corona solar és més calenta que la superfície solar. També permetrà entendre com neixen els vents solars amb les seves partícules carregades i ejeccions de massa coronal o CME (de l'anglès Coronal Mass Ejection).

Els científics esperen que aquestes observacions ajudin a millorar les prediccions d'esdeveniments climàtics que afecten a la Terra.

"La corona solar és un dels últims llocs del sistema solar que no ha visitat cap nau especial. Sento la mateixa emoció que la d'un explorador", va dir Adam Szabo fa tres dies durant la roda de premsa sobre els preparatius del llançament de la sonda solar Parker.