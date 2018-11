La NASA fa públiques les primeres imatges en 8K des de l'Estació Espacial Internacional

La NASA i l'Agència Espacial Europea han difós el primer vídeo en 8K, d'ultra alta definició (UHD), amb les imatges dels astronautes que viuen i treballen a l'Estació Espacial Internacional. Les imatges tenen quatre vegades més resolució que les que es podien enviar fins ara.

La càmera Helium 8K de la companyia Red és capaç de gravar a resolucions que van des de l'HDTV convencional fins als 8K, específicament 8.192 x 4.320 píxels. En comparació, la televisió de consum HD mitjana mostra una resolució de fins a 1.920 x 1.080 píxels, i els cinemes digitals normalment projecten en resolucions de 2K a 4K.

Al vídeo, penjat a YouTube, els internautes poden veure com els membres de la tripulació avancen en la seqüenciació de l'ADN a l'espai, estudien les forces dinàmiques entre les partícules de sediment i aprecien les diferències genètiques entre les plantes cultivades a l'espai i les conreades a la Terra.

L'empresa Red és la mateixa que ha proveït les càmeres per a pel·lícules com 'El hòbbit' i 'Guardians de la galàxia' o sèries com 'Stranger things' i 'Lost in space'.