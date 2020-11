L'ARA celebra el Giving Tuesday amb roba solidària per l'Alzheimer

260x266 Roba solidària per no oblidar-se de l'Alzheimer Roba solidària per no oblidar-se de l'Alzheimer

Cada any, entre la febre consumista del Black Friday i les compres nadalenques, diverses organitzacions i entitats socials busquen potenciar l'esperit solidari de la població i animar-la a contribuir en causes solidàries. És el que es coneix com a Giving Tuesday [dimarts per donar], una iniciativa sense ànim de lucre per captar recursos per finançar projectes, ajudar col·lectius desafavorits o impulsar la recerca per trobar tractaments o millorar la vida de les persones que pateixen alguna malaltia.

Enguany l'ARA i la marca de roba solidària i sostenible Uttopy uneixen forces amb la col·lecció Remember Me per donar suport a la recerca de la Fundació Pasqual Maragall, per un futur sense l'Alzheimer. Una de cada deu persones majors de 65 anys té aquesta malaltia neurodegenerativa, que es caracteritza per la pèrdua de la memòria. És freqüent entre persones d'edat avançada, i tenint en compte el creixent envelliment poblacional, es tracta d'un dels majors reptes socials i sanitaris del nostre segle. A més, com que no té cura, la recerca científica és l'única via per a poder-la vèncer.

A partir de dilluns 30 de novembre i fins al 13 de desembre, amb motiu del moviment global #GivingTuesday, els lectors de l’ARA podran comprar una samarreta, una dessuadora o una bossa de cotó reciclat i una part dels ingressos –de 2 euros a 4 euros– es destinaran a la recerca per millorar la vida de les persones amb aquesta demència.

Samarreta rosa de màniga curta. PVP 29,95 €. Aportació solidària de 4 €.

Samarreta grisa de màniga curta. PVP 29,95 €. Aportació solidària de 4 €.

Samarreta infantil. PVP 23,95 €. Aportació solidària de 3 €.

Dessuadora grisa. PVP 53,95 €. Aportació solidària de 4 €.

Tote bag grisa. PVP 15,95 €. Aportació solidària de 2 €.