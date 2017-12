Per Nadal, tornen els clàssics i s’obren als barris

Durant unes setmanes, les parades de llaminadures i de veces per als coloms abandonen el seu emplaçament clàssic, sobre les rajoles del centre de la plaça Catalunya, i ocupen un espai al límit de la circumferència. És temps de Nadal i els toca cedir el lloc als jocs infantils, les animacions, el teatre i els contes. La ciutat de les 800.000 ingravidolles és l’exòtic títol que enguany s’han empescat per injectar coherència global al muntatge nadalenc, adreçat primordialment a les famílies i que també compta de nou amb la Fira de Consum Responsable, Economia Social i Solidària, que envolta el perímetre de la plaça i que permet adquirir llibres, roba de primera i segona mà, aliments, tota mena de regals, decoració, bijuteria i artesania.

Quina és la personalitat global de l’esdeveniment? Doncs en essència, proposar activitats familiarment atractives en dates de vacances i també fer-ho des de la consciència de la sostenibilitat. En paral·lel, un tranquil passeig entre les parades i els jocs infantils permet calibrar l’entrega i l’entusiasme dels que dediquen esforços a la formació i l’entreteniment. Així, comprar un llibre de literatura infantil o juvenil o provar sort en algun dels preciosos jocs de fusta és entendre una esfera de pensament -la de la creativitat enfocada als nens i els joves- no sempre justament valorada. La Júlia i el Màrius són germans i tenen quatre i tres anys, gaudeixen dels jocs d’equilibri i enginy mentre de reüll estan pendents de la representació del jardiner Llibert -al bonic escenari fet amb caixes de fusta reciclades-, que només treballa a la primavera i dedica l’estiu a viatjar.

Els turistes, seduïts per les fires

Durant aquestes setmanes de festes, els que s’acostin a la plaça Catalunya podran gaudir de jocs amb noms tan bonics com La dama del llac, L’arbre pallasso, L’ocell Coco, La cebeta ballarina, L’ull elèctric i L’ou d’or. Els turistes, convidats importants de la plaça i voltants, és fàcil que es deixin seduir també pel seu poder hipnòtic. Ja se sap que les fires de Nadal, siguin a la ciutat que siguin, són pols d’atracció primordials tant per a l’oriünd com per al visitant passavolant. Dins del mateix recinte hi ha l’opció d’escoltar i de gaudir de l’etern conte d’ El Patufet, fer pintura amb plantilles, tallers d’art urbà, de dibuix i dansa urbana, jocs de ball, hip-hop i activitats de difusió i cultura de barris.

És en aquest últim terreny que l’Ajuntament ha volgut aquest any posar especial incidència i dedicació. Per aquest motiu s’ha fet un esforç de descentralització i eixamplament cap als districtes més allunyats del centre de la ciutat, com ara Montbau, la Vila Olímpica, les Corts i el Baix Guinardó. En aquest darrer, el centre neuràlgic s’ha situat al carrer Rosalía de Castro entre Padilla i Castillejos. Jocs de taula i d’enginy, animació infantil amb cançons, taller de maquillatge i teatre amb titelles van ocupar ahir al matí el carrer amb una notable presència de pares i mares i de nens entusiasmats amb la cara maquillada, taral·lejant esforçadament una cançó i escurant fins a l’últim racó un got de xocolata desfeta.

La quotidianitat nadalenca de Barcelona passa en bona part per l’entreteniment dels petits fora de casa, però també és imprescindible tenir en compte l’ocupació del temps vacacional de portes endins. Per inspirar-se amb els obsequis que cagarà el tió o traginaran amb trineu els Reis Mags, no hi ha res millor que una passejada per la tradicional Fira de Sant Tomàs de la Gran Via, aquell lloc on durant unes setmanes les xurreries recuperen momentàniament presència i importància, el pedigrí silenciat d’allò que són, autèntiques institucions de la ciutat. Immenses parades de llaminadures no eclipsen les dels joguets de tota la vida, com nines i playmobils, que conviuen amb els videojocs, els ossets de peluix, les joguines clàssiques de fusta i de llauna i la infinitat de contes infantils. També s’hi detecta tota mena de marxandatge del Barça i hi ha espai per a les paradetes ecològiques i els jocs de màgia.