Navarra demana als seus ciutadans que "pràcticament s'autoconfinin"

El director general de Salut del govern de Navarra, Carlos Artundo, ha demanat aquest dissabte a la ciutadania que "pràcticament s'autoconfini" ateses les dades de positius de coronavirus dels últims dies. Amb casos per sobre dels 400 confirmats amb proves PCR, ahir 463, el 17,9% de les PCR fetes, Artundo ha considerat "molt important" doblegar aquestes xifres, les quals "comprometen el sistema assistencial i també la seva qualitat, l'economia i el futur".

Artundo s'ha mostrat esperançat que aquest pont del Pilar sigui "tranquil" i la ciutadania estigui "pràcticament autoconfinada". "A casa es poden fer moltes coses, com escoltar música o llegir, i a més també es pot passejar per zones verdes i parcs", ha dit. "Però, sisplau, cal restringir la mobilitat al màxim possible" i, "el més important, les reunions, les trobades amb altres persones i altres famílies al marge dels convivents", ha subratllat.

La de 463 positius és la notificació més alta de contagiats a Navarra, superant així els 449 de dijous i els 400 de dimecres. En aquesta última jornada també s'han comunicat tres defuncions per covid-19: una dona de 81 anys i dos homes de 75 i 84 anys. Navarra ha sigut un dels grans arguments del PP i la Comunitat de Madrid per rebutjar les restriccions imposades pel ministeri de Sanitat a la capital espanyola. Amb una incidència acumulada els últims 14 dies de 675 casos per 100.000 habitants, la més alta de l'Estat, el govern espanyol no hi ha actuat. El PP hi veu una doble vara de medir, perquè a Navarra hi ha un executiu del PSOE que va ser possible gràcies a l'abstenció d'EH Bildu, socis demonitzats per la dreta espanyola.

Navarra és també la comunitat que més proves PCR fa: 3.271 per 100.000 habitants la setmana que va del 29 de setembre al 5 d'octubre, amb una positivitat del 10,7%. Madrid, en canvi, en fa 1.725 per 100.000 habitants, però la positivitat és del 18,2%. Tot i l'avís del director general de Salut del govern navarrès, la pressió hospitalària en aquesta comunitat no és la més alta de l'Estat: hi ha un 11,4% de llits ocupats, per sota de Castella i Lleó (14,1%), Castella-la Manxa (12,1%) i Madrid (20,6%).