Nedant entre taurons: immersió solidària de Santi Millán a L'Aquàrium contra la malaltia de Dent

Aquest cap de setmana se celebra el Gran Recapte i d'aquí a quinze dies 'La Marató' de TV3. L'època nadalenca fa molt visible el múscul solidari de la societat catalana, un dels trets que mané la cohesió social al país. I és així perquè més enllà dels actes amb més ressò hi ha centenars (o milers) d'entitats, institucions i empreses que fan actes solidaris i donacions per tot el territori, a escala més petita o més gran.

Un d'aquests casos és el de L’Aquàrium de Barcelona, que cada any felicita les festes amb una immersió solidaria. Aquest 2017 és Santi Millán el que ha inaugurat l’època nadalenca nedant entre els 13 taurons i més de 5.000 peixos de diferents espècies. L’actor s’ha submergit a l’Oceanari, amb 36 metres de diàmetre, 5 de profunditat i més de 4,5 milions de litres d’aigua on hi viuen més de 80 espècies tan diverses com els taurons, les rajades i les orades, entre d’altres.



Allà ha desplegat una pancarta amb la seva felicitació nadalenca i amb el missatge per aquest any “Aventura, amistat i esport”. En aquesta iniciativa, anys anteriors hi han participat diversos famosos com ara Leo Messi, els germans Roca, Judit Mascó o Antonio Orozco.

I Millán és qui ha triat a quin projecte solidari es destinarà l'aportació de 5.000 euros que fa L'Aquari. L'actor és ambaixador d' Asdent, l'associació de la malaltia de Dent, i per tant els diners aniran a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, per ajudar a difondre el coneixement d’aquesta malaltia rara i promoure la recerca per estimular-ne el diagnòstic precoç en la infància i aconseguir un medicament per combatre-la.

Després de la immersió l’actor explicat que “l’objectiu és recaptar fons per curar una malaltia que ara mateix no té cura". La investigació és ara mateix en una fase en què un milió i mig d’euros.

La directora de L’Aquàrium de Barcelona, Maria José Peretó, ha agraït la participació de Santi Millán per fer possible la iniciativa i ha recordat que L’Aquàrium, que sempre s'aboca a les activitats familiars durant les festes de Nadal, vol anar també més enllà de la seva dedicació al món marí per una bona causa.

La malaltia de Dent és una patologia descrita per primera vegada per Charles Enrique Dent i M. Friedman el 1964. És d'origen genètic, lligada a la mutació d'un gen localitzat al cromosoma X i afecta el ronyó: produeix pèrdua de substàncies com proteïnes, calci, fòsfor, glucosa i pot arribar a causar una fallada renal crònica.