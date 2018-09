“Nedar és com la quimioteràpia: Si no comptes els quilòmetres Deixes de veure-ho impossible”

“La Marnaton és com la quimioteràpia. Si no comptes els quilòmetres, deixes de veure-ho impossible”. Demà la Rosa Mari Lleal, nedadora amateur, tornarà a participar en la competició d’aigües obertes Marnaton de Cadaqués després que un càncer de pit l’allunyés de l’aigua durant dos anys. Ara aquesta barcelonina de 55 anys no pot estar-se de comparar el seu procés de recuperació amb les travessies al mar que disputa des del 2014. “Per nedar i per recuperar-te has d’anar tram a tram. Quan acabes el procés, no només t’adones que has resistit fins al final, sinó que has aconseguit arribar a la meta”, explica.

L’edició d’enguany de la Marnaton coincideix amb la seva recuperació, i la Rosa Mari i les seves amigues, la Verònica i la Mireia, han posat en marxa un projecte solidari amb la Fundació Privada d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO): Braçades contra el càncer. Amb elles, 50 nedadors de la Marnaton nedaran junts per donar visibilitat a la detecció precoç del càncer. Com a símbol, tots 50 portaran casquets de bany de color rosa.

L’objectiu d’aquesta xarxa és recaptar 25.000 euros i destinar-los a un estudi, liderat pel Vall d’Hebron Institut Oncològic (VHIO), que pretén implantar la tècnica de la biòpsia líquida en el diagnòstic oncològic quotidià. La doctora Enriqueta Felip, cap del grup d’investigació de tumors toràcics del VHIO, assenyala que l’anàlisi de teixits és complicada en determinats càncers per les dimensions de les mostres, com ara la del pulmó. En el càncer d’aquest òrgan -que és el que presenta un nombre més elevat de casos nous en els últims anys-és on s’invertiran els fons recaptats.

El VHIO ha localitzat un biomarcador, el TMB, que proporciona informació de les respostes dels pacients als tractaments. Es fa, explica la doctora Ana Vivancos, del grup de genòmica del càncer del VHIO, en funció del nombre de mutacions que presenta el tumor. La finalitat de la investigació és aprendre a mesurar les mutacions al pulmó i, així, anar estenent aquesta pràctica a la resta de càncers. “Encara no se sap on arribarem amb la biòpsia líquida, però és evident que fa més fàcil l’obtenció d’informació”, sintetitza Vivancos.

Plantar cara al càncer

A 15 dies d’exhaurir-se el temps de recaptació, la iniciativa suma més de 15.000 euros. Encara en falten prop de 10.000 per assolir l’objectiu inicial de 25.000 euros. No és la primera vegada que les amigues sumen forces per recaptar fons per a la investigació oncològica. Fa quatre anys van engegar una primera iniciativa de microdonacions per al càncer de mama, també durant la celebració de la Marnaton. Les nedadores van aconseguir més de 8.000 euros que van ajudar a finançar l’appli BreastsentiTTL, una eina per predir si els pacients de càncer de pit presenten afectacions als ganglis limfàtics de l’aixella. Aleshores, la Rosa Mari no podia saber que el càncer l’afectaria tan de prop. Superada la malaltia, diu que està decidida a reprendre la natació. “No sé si aconseguiré acabar la prova, però em sobren les ganes”, assegura. I és que nedant, i acompanyada de 49 persones més, és com vol plantar-li cara al càncer. De nou.