Neix Emergència Ciutat Vella per un barri amb menys dependència del turisme i sense patrulles ciutadanes

Els veïns de Ciutat Vella llancen un crit d'alarma a les administracions davant la crisi que ha desencadenat el covid-19 a través d'una nova plataforma que aglutina la societat civil, Emergència Ciutat Vella. El districte més emblemàtic de la ciutat és també on s'ha fet més evident d'un dia per l'altre l'efecte de la crisi del covid-19: els barris que abans eren plens de turistes són ara els més buits i les cues més llargues són les dels punts de repartiment de menjar per a pobres de sempre i nous pobres, que majoritàriament treballaven per a l'hostaleria, el turisme, la neteja i les cures, en alguns casos dins l'economia submergida.

"Ciutat Vella depèn d'una indústria única que és el turisme, i això no pot ser", ha dit durant la presentació de l'entitat Roser Campi, una de les portaveus. L'ANC de Ciutat Vella, els CDR del Casc Antic, la fundació Arrels, el Consell Local per la República del districte, Òmnium Cultural de Ciutat Vella, l'Associació de Veïns de Casc Antic i Anarcoveganos del Raval han signat un manifest exigint un pla de xoc contra les conseqüències socials de la crisi sanitària i han convocat una concentració avui a les 19 h per pressionar les administracions.

Campi ha alertat que "alguns petits nuclis" de Ciutat Vella volen crear patrulles ciutadanes contra la inseguretat, com ha passat en alguns municipis del Maresme, una lògica a la qual la plataforma s'oposa frontalment. "Els problemes no se solucionen militaritzant el barri", ha alertat Manel Barceló, un altre dels membres de la plataforma. Entre les mesures que demanen, de fet, destaquen "intensificar l'acció social i no la policial".

Els membres de la plataforma han lamentat que en una reunió amb tècnics de l'Ajuntament se'ls havia reconegut que encara no hi ha en marxa cap pla específic per al districte. És per això que intensifiquen la pressió a les administracions i lamenten que "no poden confiar que els voluntaris i entitats solucionaran els problemes socials", ha lamentat Campi. Una de les xarxes de repartiment de menjar, la del Gòtic, deixarà de rebre les donacions del Banc dels Aliments al juliol. "Arribarà un moment que els veïns no podrem ajudar. I llavors què?", es pregunta César Algora, també de la nova plataforma.