Neix Solivid, un banc d'iniciatives solidàries per afrontar els efectes del coronavirus

Un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en marxa el projecte Solivid, un banc d'iniciatives solidàries per afrontar els efectes del coronavirus. Aquesta iniciativa, que funcionarà a escala mundial, pretén recollir i difondre informació sobre les diferents accions altruistes davant la crisi que està provocant el covid-19.

Per ara el projecte està en fase de buscar iniciatives solidàries, a partir de les quals es generarà un mapa interactiu que després es podrà consultar. Hi tenen cabuda totes aquelles propostes altruistes que no comportin cap intercanvi monetari, que siguin de caire col·lectiu i que satisfacin necessitats col·lectives diverses, com les cures, l'educació, l'habitatge, la salut o el lleure. I totes, esclar, que representin una resposta expressa a la crisi del coronavirus.

Un grup de joves que ajuden persones grans que viuen soles o famílies amb infants en les quals els pares han d'anar a treballar, col·lectius de mestres compartint recursos didàctics, iniciatives solidàries per als més vulnerables o entitats que ofereixen assessorament psicològic i jurídic gratuït per a les víctimes de la crisi. Aquests són alguns dels exemples amb els quals ja compta el projecte Solivid.

La iniciativa té el suport de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Grup d'Estudis Energia, Territori i Societat del departament de Geografia de la UAB, i anima els ciutadans a afegir-s'hi, informant de la seva iniciativa o dels recursos online disponibles.