Neix una cooperativa per crear lloguer social en pisos buits

La cooperativa es diu Omplim els Buits i vol prendre les regnes del lloguer social a un preu del 65% del que marqui el mercat. "Davant l'oferta inassequible de lloguer social, volem mobilitzar el parc privat desocupat", explica el Lucas Vidal, un dels portaveus d'aquesta iniciativa que encara és embrionària i que neix a la Confavc, Confederació de l'Associació de Veïns de Catalunya, poc abans de començar una xerrada amb vuit assistents interessats pel projecte en un centre cívic del Poble-Sec de Barcelona.

A punt de constituir-se com a tal, ja ha iniciat contactes amb propietaris i ajuntaments que poden cedir pisos perquè ells en gestionin el lloguer. "Però no els concediran perquè sí, així que els oferim una contrapartida: pagarem una pòlissa que els garanteixi rebre el lloguer durant com a mínim dos anys, rehabilitarem els pisos si és necessari i els gestionarem tota la paperassa".

Per llogar els pisos concedits per particulars, "la idea és que siguin petits propietaris" –aclareix el Lucas–, consistoris o entitats. Les persones hauran de pagar 100 euros per ser cooperativistes i complir uns requisits que encara s'han de definir.

L'habitatge no ha parat de pujar a Catalunya, un 49% des del 2013, el Principat és líder de l'Estat en desnonaments, amb 44 famílies al dia, i ha tornat als nivells de la crisi, els catalans destinen un 50% del seu sou a l'habitatge segons un estudi d'Infojobs i Fotocasa i, malgrat això, el parc públic d'habitatge continua vorejant el 2%.

Davant d'aquesta perspectiva, la cooperativa s'ofereix fins i tot a gestionar habitatge públic d'ajuntaments que no tinguin infraestructura per fer-ho. Ara els cal convèncer els propietaris que les contrapartides són suficients per no entrar al mercat comú, molt més lucratiu.