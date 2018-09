Neixen les 17 primeres tortugues babaues del niu de Premià de Mar

260x366 Neixen les 17 primeres tortugues careta del niu de Premià de Mar / AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR Neixen les 17 primeres tortugues careta del niu de Premià de Mar / AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR

Les 17 primeres cries de tortuga babaues (Caretta caretta) del niu de Premià de Mar (Maresme) han començat a sortir aquesta matinada, segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Els ous de la platja han començat l'eclosió a les 03.43 hores de la matinada. Abans de les 09.00 hores del matí ha sortit l'última cria, la que feia 17.

Un equip format per personal tècnic de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, Agents Rurals i equips de voluntariat fa setmanes que estan duent a terme un seguiment exhaustiu de l'evolució del niu, vigilant-ne la temperatura. La posta original va ser de 62 ous el passat 1 d'agost a la platja de la Descàrrega, tot i que posteriorment el niu es va traslladar a la veïna platja de Llevant perquè la ubicació original –molt a prop de les escales d'accés a la platja i a 8 metros de l'aigua- presentava riscos per al desenvolupament dels embrions.

A 3/4 de 4 de la matinada ha sortit la.primera de les tortugues del niu de la platja de Llevant. A les 5 ja n'havien sortit 11. #premiademar pic.twitter.com/JDUqRbzA8A — AjPremiàDeMar (@ajpremiademar) 30 de setembre de 2018

El trasllat el va supervisar la doctora Elena Abella, especialista reconeguda amb més de 20 anys d'experiència en nidificació de tortugues. De fet, quatre ous dels 62 trobats es van traslladar a les instal·lacions de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), per incubar-los artificialment i ja van eclosionar fa uns dies. El niu de la platja de Llevant compta amb dos sensors de temperatura, un a l'interior i un altre al costat, per controlar en tot moment les condicions ambientals, ja que per sota dels 25 ºC, els embrions moren. La col·locació de sensors forma part del projecte de recerca internacional en què la Generalitat participa, juntament amb França, Còrsega, Sardenya, Algèria i el Marroc, per estudiar la viabilitat de les platges de la Mediterrània per a la nidificació de tortuga babaua.



S'espera que la propera nit i matinada acabin de sortir del niu la resta de tortuguetes.

Temporada rècord de postes, amb quatre nius

Amb aquesta són quatre les postes detectades aquest estiu a Catalunya. Tot i que la temporada s’allarga fins a finals d’octubre, ja s’han assolit xifres rècord amb nius a la platja de San Simó de Mataró, a la platja de l’Ardiaca i la de Vilafortuny de Cambrils, a més de la de Premià de Mar. Fins ara, el millor any havia estat el 2014, quan dues tortugues van fer el niu a les platges de Tarragona.