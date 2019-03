Nens amb menys estona de pati el 8-M?

La polèmica s'ha fet gran a les xarxes socials, sobretot a través dels comentaris dels líders de Vox. Un institut de Huelva, l' IES Andévalo de la Puebla de Guzmán, va plantejar com a mesura reivindicativa del 8-M que les nenes poguessin sortir al pati una estona abans que els nens.La idea era que aquell dia, per fer visibles les desigualtats de gènere, el professorat entregaria a les alumnes –només a les noies, com remarcava la circular que es va repartir– un punt de llibre i després elles podrien sortir a disfrutar de l'estona d'esbarjo, mentre que ells haurien d'esperar una estona més a fer-ho amb l'objectiu, asseguraven, que sentissin la discriminació que han sentit les dones "durant molt de temps".

El president de Vox al Parlament d'Andalusia, Francisco Serrano, va denunciar aquesta proposta a través de Twitter, i va acusar l'institut de "castigar" els nois "sense esbarjo". I la polèmica es va desencadenar a través de les xarxes. "Castigats per no haver fet res o, en qualsevol cas, pel que han fet d'altres ", apuntava Serrano.

Des de l'institut expliquen a l'ARA que tot s'ha "tret de mare" perquè en cap cas es va dir que els nois es quedarien sense pati, sinó que la idea era que hi poguessin sortir uns "minutets" més tard, i es tractava d'una proposta més de les que es plantejava el centre coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. També es preveia, per exemple, confeccionar cartells i mirar alguns vídeos sobre el tema. Després de la polèmica, però, tot ha quedat qüestionat i des de l'institut diuen que no saben què es farà finalment demà.

⚠⛔ Enfermizo: un colegio de Huelva castiga a los niños varones sin recreo el 8-M. Esto roza la tortura infantil.



✅ Somos los únicos que vamos a actuar contra esta locura. Y tenemos muchas ganas de hacerlo 💪 https://t.co/HoPE0veDXY — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 6 de març de 2019

El secretari del grup parlamentari de Vox a Andalusia, Rodrigo Alonso, va arribar a visitar el centre ahir per intentar parlar amb la direcció sobre la mesura. "Som els únics que actuarem contra aquesta bogeria i tenim moltes ganes de fer-ho", deia el partit en un apunt a Twitter.