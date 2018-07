Ni l’aire condicionat salva les galeries comercials de Barcelona

Una dona pregunta si és l’entrada del metro, però s’equivoca. Les quatre banderoles roses que anuncien “Liquidació per tancament” no són prou cridaneres per als vianants del passeig de Gràcia. El Bulevard Rosa viu el seu últim dia -avui tanca definitivament- atraient els clients nostàlgics i alguns turistes desorientats, però no capta l’interès dels centenars de visitants paparazzisque envolten la Casa Batlló, a només 100 metres. I mira que dins les galeries s’hi està fresc, amb el seu aire condicionat. Els 30 graus a ple sol del passeig de Gràcia baixen de cop quan un s’endinsa als passadissos que porten a les petites botigues de roba; també n’hi ha de sabates i una de llaminadures. És com un laberint d’aparadors amb sortida a la rambla de Catalunya, al carrer Aragó i al mateix passeig de Gràcia.

Costa veure persones joves passejant per les galeries i els venedors admeten que l’afluència de gent és baixa, encara que el reclam dels descomptes -del 20% al 60%- ha fet animar les últimes vendes. “Ens fa pena que treguin el Bulevard Rosa, quan venim al centre de Barcelona hi entrem a comprar i hi passem una estona”, diuen l’Àngels i la Pilar. Saluden una dependenta, que els recorda quina serà la nova adreça de la seva botiga. Gairebé tots els locals tenen clar el seu futur, que per a alguns passa pel trasllat: al carrer Rosselló, a la cruïlla de Provença amb la rambla de Catalunya i més amunt del passeig de Gràcia. Altres encara no tenen adreça, tot i que la idea és que sigui a prop del Bulevard, i un tercer grup té assumit que redirigiran els clients cap a altres establiments de la seva marca que ja tenen a la zona.

“Després de 40 anys ha arribat el moment d’abaixar la persiana”, informa un plafó als passadissos, malgrat que uns quants establiments fa dies que han tapat els aparadors. Però hi ha una part del Bulevard Rosa que ja ha fet les maletes: és al primer pis, on hi ha els antiquaris. Hi queden poques botigues obertes i no es veu ni un comprador.

Però, per una fatídica coincidència, les galeries del passeig de Gràcia no són les úniques que avui tanquen per sempre: agafant la línia verda i recorrent 11 parades s’arriba a Pedralbes Centre, a l’avinguda Diagonal. La decadència encara és més rotunda en aquestes galeries, on ja només queden obertes -literalment- tres botigues i un bar. Els quatre pisos de Pedralbes Centre estan mig a les fosques i l’únic moviment que se sent és el de les escales mecàniques.

Un plafó a l’entrada de les galeries de la Diagonal està ple de post - its amb missatges dels últims clients: “Us trobaré a faltar”, “Tanca un clàssic” i “Males vacances” són alguns dels comentaris. Tant al Bulevard Rosa com a Pedralbes Centre els espera un rentat de cara abans de tornar a obrir d’aquí uns mesos. Aleshores ja no hi haurà els típics passadissos de les galeries amb el seu aire condicionat ni els locals de petites dimensions. Les botigues seran més grans i les marques més conegudes.