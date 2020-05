Ni el coronavirus atura l’empoderament de dones immigrants

La vida de la Hissel no ha estat gens fàcil. Als 17 anys va fer les maletes i va marxar d'Hondures en cerca d'una nova oportunitat i d'una vida millor per als seus fills. Ara té 22 anys i en fa cinc que viu a Girona amb la seva parella i els seus dos fills, el gran de 7 anys i la petita de gairebé 5. La Hissel va deixar d'estudiar quan va acabar l'institut i no va tornar a trepitjar una classe fins al setembre, quan va començar un curs de formació en llengua i cultura catalana per facilitar la seva integració.

Ella és una de les 1.100 dones immigrants que han rebut aquesta formació durant el curs 2019/2020 en el marc del programa per a la prevenció i l'abordatge de la violència masclista impulsat per la secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. L'ideal és que les persones migrades vagin a escoles d'adults o centres de normalització lingüística però, com assenyala Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, a les dones migrades els és més difícil accedir a aquestes formes d'aprenentatge institucionalitzades ja sigui per càrregues familiars, falta d'autonomia personal o qüestions culturals. És per això que, des de la secretaria, volen que aquests cursos es realitzin a les escoles i durant l'horari escolar per poder facilitar la participació d'aquestes dones.

El nou programa ofereix cursos de 135 hores a dones de diferents orígens –la majoria magribines, africanes, llatinoamericanes, asiàtiques i de l'Europa de l'est– que tenen un nivell educatiu baix i que estan en situació de vulnerabilitat. La formació es divideix en 4 mòduls: alfabetització en català o iniciació a la llengua, coneixements del mercat laboral, coneixements de la societat catalana i, des de setembre, s'ha inclòs un nou mòdul en prevenció de la violència masclista. Es tracta d'un programa innovador molt enfocat a l'empoderament d'aquestes dones.

Aquest any ha sigut la prova pilot. Tres formadores –una a la Catalunya Central, l'altra a Girona i l'altra a Tarragona– han sigut les encarregades d'implementar aquestes formacions. Glòria Cruz imparteix els cursos de Girona i és la professora de la Hissel. Davant de la crisi del coronavirus, ella i les seves companyes han hagut de reinventar la formació per arribar a les seves alumnes per diferents mitjans virtuals. "Hem elaborat vídeos en català i PowerPoints amb veu perquè hi ha algunes alumnes que no saben llegir", explica la Glòria, que també segueix amb les classes a través de videotrucades en grup o individuals. No ha sigut una feina fàcil ja que la majoria de dones no tenen ordinador així que han hagut de treballar els continguts per WhatsApp, un mitjà amb el que se senten més segures. Tot i això, el seguiment de les classes ha sigut irregular: "Algunes segueixen d'una forma més lenta i d'altres d'una forma més activa, però són poques les que l'han deixat del tot", reconeix.

La Hissel estava molt contenta amb el curs, estava aprenent molt i li era molt útil en el seu dia a dia. Però ara, entre la seva feina com a personal de neteja, cuidadora d'una dona gran i els seus fills tot el dia a casa, poc temps li queda per mantenir-se al dia amb les classes. En ple confinament, els seus fills també necessiten el mòbil per fer els treballs de l'escola, així que l'han de compartir i organitzar-se perquè no els coincideixin les classes. "És una pena perquè estava molt interessant i estava aprenent molt", explica, però la consola poder seguir estudiant i comunicant-se amb la Glòria per WhatsApp.

A les classes hi ha dones de tots els nivells: algunes analfabetes, d'altres que comencen a llegir i d'altres que ja en saben. La Hissel forma part de les alumnes més avançades i ajuda aquelles que en saben menys en tot el que pot i és que, tot i les diferències, totes tenen moltes ganes d'aprendre i de superar-se. La Glòria s'entristeix per no poder veure en persona la gran millora de les seves alumnes, com ara les dones que al principi havien d'anar lletra a lletra i ja llegeixen frases simples i comencen a parlar.

La Rachida és una d'aquestes alumnes. És del Marroc i va arribar a Catalunya fa 8 anys. Se li nota l'entusiasme a la veu i la gran admiració que sent per la Glòria, a qui agraeix tot el que li està ensenyant. En un castellà bàsic diu: "Estic perfecte contenta, m'agrada molt estudiar, ara sé moltes coses". Tant la Hissel com la Rachida coincideixen en el fet que ara se senten més segures i tranquil·les quan van a l'escola dels seus fills. "Abans no entenia els missatges de l'escola de la meva filla però ara sí", admet la Rachida, i amb veu orgullosa afegeix: "Ara puc ajudar la meva filla".

Gràcies a aquestes formacions, dones com la Hissel i la Rachida són ara més independents i poden donar encara més suport, si és possible, als seus fills. La gran diversitat d'origen, edat i nivell entre elles tampoc els impedeix crear un espai de confiança i establir un vincle molt fort entre totes. Com diu la Glòria, "es crea una gran complicitat i cohesió".