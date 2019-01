"Ni un pas enrere": organitzacions feministes es mobilitzaran contra la derogació de la llei de violència de gènere

Nombroses organitzacions feministes han anunciat aquest dimecres un "llarg historial" de "mobilitzacions constants, permanents i insistents" per protestar contra els partits polítics que vulguin "mercadejar" amb els drets de les dones.

Més d'un centenar d'associacions feministes han signat un manifest contra la derogació de la llei de protecció contra la violència de gènere, una mesura "intolerable" que exigeix Vox per donar suport al govern del PP i Cs a Andalusia.

"Ni un pas enrere. Els drets de les dones no es negocien. Anunciem un llarg historial de mobilitzacions per dir que no permetrem el retrocés en els drets de les dones", ha indicat la presidenta de la Federació de Dones Progressistes estatal, Yolanda Besteiro.

Les associacions feministes han assegurat que estaran "davant" d'aquells partits polítics que donin suport a "les pretensions i imposicions de Vox". "Fem una crida als partits que tenen vocació de govern: si accedeixen a les pretensions i imposicions que pretén dur a terme aquest partit [Vox] a Andalusia, seran igualment responsables del retrocés que es doni en el nostre país", ha dit Besteiro en roda de premsa.

"Els partits que han signat la llei contra la violència de gènere, com Ciutadans i el PP, no poden oblidar el seu compromís amb els drets humans", ha afegit Besteiro.