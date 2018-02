"Ni el meu pare ni jo sabíem que em tancarien en una maleta"

"Ni el meu pare ni jo sabíem que m'anaven a ficar en una maleta". Les paraules del petit Adou, conegut com 'el nen de la maleta', han servit perquè el seu pare, que ha estat jutjat a Ceuta, només hagi estat condemnat a una multa de tres mesos i 22 dies a raó de dos euros diaris. L'Audiència Provincial de Cadis a Ceuta va celebrar ahir, en una única sessió, el judici contra Ali Ouattara, el pare de Adou, el nen que va ser descobert per l'escàner de la Guàrdia Civil al maig de 2015 a la frontera entre Ceuta i Marroc amagat dins d'una maleta.



Després d'una conformitat entre la defensa i el fiscal, el pare d'Adou, que llavors tenia vuit anys, només ha estat condemnat a una multa econòmica que s'ha reduït a 92 euros, en haver-se descomptat els 33 dies que Alí Ouattara va estar a la presó preventiva .



Únicament Ali Ouattara s'ha assegut a la banqueta, ja que la dona marroquina que va introduir a Adou a la maleta està en parador desconegut i amb una ordre de recerca.El pare ha dit que la mort de la seva mare a Costa d'Ivori -amb la qual vivia Adou- va provocar que iniciés els tràmits per aconseguir la reagrupació perquè el nen s'havia quedat al seu país vivint amb el seu germà gran, de 18 anys.



"Vaig contactar amb un camerunès i li vaig lliurar 5.000 euros perquè portés Adou a l'aeroport de Madrid amb un visat. Vaig anar a Madrid i el nen no va venir, de manera que vaig haver de viatjar fins a Casablanca (Marroc) per portar-lo a la frontera de Ceuta ", va explicar el pare a la vista.

"Un cop prop de la frontera, una altra persona, natural del Senegal, em va comentar que anaven a passar al nen amb papers per la frontera de manera legal dins d'un cotxe,mai vaig pensar que estava fent una cosa il·legal", ha afirmat.



El pare, natural de Costa d'Ivori, va assegurar que un contacte el va informar que entrarien el menor en un cotxe i després el deixaria en un centre de menors de Ceuta o bé a la policia. "Mai em van dir que el ficarien en una maleta perquè no ho hagués permès", va assegurar.



Després d'un recés, el petit Adou va comparèixer a la sala, acompanyat per una intèrpret de francès, i va afirmar que mai va pensar que l'anaven a tancar en una maleta: "El meu pare em va dir que creuaria en un cotxe. A la maleta no respirava bé, feia molta calor ".



L'acord de conformitat entre defensa i fiscalia suposa una condemna per un delicte contra els drets dels treballadors estrangers per Ali Ouattara amb l'atenuant "molt qualificat" de parentiu. La condemna -inicialment de tres anys de presó- queda reduïda a una multa de tres mesos i 22 dies a dos euros diaris, és a dir, 224 euros.



El temps que el pare va passar en presó preventiva -33 dies- han reduït la multa a 92 euros.

"Queda complerta la pena i extingida la responsabilitat penal ja que es va dipositar una fiança de 5.000 euros perquè el pare abandonés la presó", va acabar dictant el magistrat Fernando Tenacitat.