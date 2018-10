“Ningú ens ha trucat ni ens ha explicat res”

Els amos dels bars i restaurants es van assabentar ahir de la retallada que patiran les terrasses que actualment tenen sobre la Rambla, durant una reunió amb el Gremi de Restauració. La majoria perdran una part de les taules (i un bon bocí de la seva facturació), però n’hi ha tres que estan situats dalt de tot de la Rambla que, directament, es queden sense cap taula. Un d’ells és el Núria. “Havíem sentit rumors, però ningú no ens havia trucat ni ens ha explicat res”, va lamentar la propietària de l’establiment, Montse Vila. Segons el projecte que ha sorgit del procés participatiu, el bar Núria perd les quatre taules. “Tots estem d’acord que cal reduir, cal controlar, però que no ens les facin treure totes”.

Les quatre taules que té a l’entrada generen una part important de la facturació (més del 5%) i sempre estan ocupades. A més, les taules ajuden a fer que molta gent entri dins del local, perquè funcionen com un reclam. “Molts veuen que som un bar gràcies a la terrassa”, explica Vila.

“Només quedaran souvenirs”

Vila pronostica que si es retiren tantes terrasses “els negocis acabaran tancant i només quedaran botigues de souvenirs”. Malgrat la galleda d’aigua freda que ha suposat per a ella el projecte de transformació de la Rambla, no té cap intenció de rendir-se: “Portem tres generacions i no ho deixarem ara”, assegura. Una de les seves propostes és aprofitar que les voreres creixeran per traslladar la terrassa, que actualment està a tocar de la façana, fins al límit dels carrils per on circularan els vehicles. La propietària del bar Núria, com molts altres amos de bars i restaurants i quiosquers, estan disposats a mobilitzar-se contra el pla, però ara mateix no saben ni a qui recórrer. “Com que no ens han explicat res, no sabem ni amb qui hem de parlar”, lamenta.

El conflicte de l’Ajuntament amb els restauradors i quiosquers de la Rambla se suma al que ja existeix amb els antics ocellaires. Les parades que venien animals a la Rambla es van haver de reconvertir l’any 2010 en botigues d’artesania i souvenirs, però des d’aleshores l’Ajuntament els vol fer fora del passeig. Tots els governs que ha tingut la ciutat en aquest temps (socialistes, convergents i ara comuns) han coincidit que aquests 11 establiments han de marxar de la Rambla. La seva expulsió està ara mateix als tribunals. “L’alcaldessa Colau ha mantingut les mateixes formes que els governs anteriors, o pitjors”, va denunciar ahir la portaveu dels antics ocellaires, Mònica Trias. Des del seu punt de vista, retirar totes aquestes activitats privades de la Rambla serà contraproduent: “Si deixes un espai desocupat a la Rambla s’ocupa per la mala gent. En canvi, si hi ha una activitat comercial, està més net i més vigilat”.

“Massa mesos per tan poques converses amb els autèntics protagonistes de la Rambla”, va criticar el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols. Des del seu punt de vista, “el procés de participació queda invalidat i cal tornar a la casella de sortida”.