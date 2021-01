NoMoreMatildas, la campanya viral per visibilitzar les científiques

Què hauria passat si Albert Einstein hagués sigut una dona? Doncs que el seu cognom ni ens sonaria, perquè els mèrits dels seus estudis se'ls hauria endut un home. És el que es coneix com a efecte Matilda, dit així en honor a Matilda Joslyn Gage, activista dels drets de les dones.

Nettie Stevens, descobridora dels cromosomes sexuals; Rosalind Franklin, descobridora de l'estructura de la doble hèlix de l'ADN, i Lise Meitner, investigadora en radioactivitat i física nuclear, són només algunes de les investigadores que al llarg de la història van veure com els seus descobriments eren mereixedors de premis Nobel però van recaure sempre en homes.

Amb l'objectiu de denunciar i acabar amb aquesta injustícia, l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) ha posat en marxa la iniciativa #NoMoreMatildas per augmentar les referències a dones científiques en els llibres de text escolars i despertar així vocacions científiques en les nenes. Perquè silenciar el treball de les investigadores també té conseqüències per a les generacions futures, que creixen sense referents. És més, aquesta falta de referents també fa que agafin força estereotips, com ara que les noies són menys vàlides per a la ciència que els nois.

La campanya #NoMoreMatildas ha començat amb la publicació de tres biografies imaginàries d'Einstein, Alexander Fleming i Schrödinger, que es poden descarregar a la web de la campanya.

Segons diferents estudis, els llibres de text d'ESO només contenen un 7,6% de referents femenins i, segons dades de la Unesco, el percentatge de dones en carreres científiques es redueix a un 28,5%. Però el més preocupant és el descens d'aquesta proporció: si a Espanya les dones eren l'any 2000 el 60% de l'alumnat de matemàtiques, el 2018 la xifra va baixar fins al 37%.