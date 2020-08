Parlen els comerciants de Reus: "No s'aclareixen i ho paguem els de sempre"

"No s'aclareixen i ho paguem els de sempre", exclama l'amo d'un bar dels voltants del Mercat Central de Reus (Baix Camp). L'anunci de la consellera de Salut, Alba Vergés, de limitar un altre cop l'aforament a la meitat i de suprimir la barra com a lloc de consumició arriba tot just un divendres. L'endemà hi ha mercat –diu– i adeu-siau, doncs, als plans de fer calaix en un dia fort. Loli Díaz, una clienta asseguda a la terrassa, li dona la raó: "Fa quatre dies ens deien que tot era segur, i ara què?" Les noves restriccions encenen un debat en aquesta taula, ja que arriben quan el sector encara paeix la prohibició de fumar a l'aire lliure.

L'acompanyant de la Loli, Xavi Roig, aconsegueix capcinades d'aprovació quan afirma que "no s'aclareixen i ho paguem els de sempre", i afegeix que "tot és contradictori i ja no saps a qui fer cas". Encara tenen ànims per fer broma amb el prec de la consellera de no anar als bars si no és imprescindible, però la Mireia Fortuny assegura que en farà cas perquè té "els avis a casa i pinten bastos". L'amo del bar assegura que, en cas de seguir així, abaixarà la persiana: "Arribem on arribem i prou".

Aquest dimecres 26 havia de començar la quarantena edició del Botigues al Carrer. Durant tres dies, fins al dissabte 29, estava programat que al voltant de 200 negocis traguessin els seus articles a peu de carrer per engrescar les vendes i mirar de no quedar-se estocs de temporada. Una mena de rebaixes singulars que atrauen molts visitants a la ciutat. No obstant això, enguany ja s'oferia la possibilitat de fer-les també a l'interior per evitar aglomeracions. Tot just fa dos dies, el president de l'associació comercial El Tomb de Reus, Jacint Pallejà, que coordina la iniciativa, assegurava: "La campanya fa més falta que mai perquè ho hem passat molt malament". Ara és enlaire.

Des de juliol, l'Ajuntament de Reus ha intensificat les inspeccions a botigues, bars i restaurants per vigilar que complissin les mesures de seguretat. En total, educadors, voluntaris de Protecció Civil i agents de la Guàrdia Urbana han pentinat 350 establiments. El veredicte era que un 89% les aplicava correctament, i només calia fer l'experiment d'entrar en qualsevol botiga del centre per comprovar-ho. Tots tenen desinfectant a la porta i conviden els clients a posar-se'n abans d'entrar.

"Jo ja no sortia gaire, però ara em quedaré a casa", assegura una vianant, la Rosa Barceló, amb una barra de pa a la mà. Les dades li donen la raó: la ciutat té un risc de rebrot de 463,03. A més, cada persona positiva en covid-19 en pot contagiar 2,32 més, i en les últimes 24 hores s'han confirmat 43 casos més.