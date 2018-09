“No aguantem més la pudor, els mosquits ni les baralles”

L’Abdelslam i l’Aziz porten dos mesos convivint amb un grup d’una trentena de nois, la meitat menors, al número 27 del camí de la Cadena de Barcelona, a tocar de Can Batlló. Són cases en runes, apuntalades de mala manera, algunes sense sostre ni portes. A la primavera, l’Ajuntament va recol·locar en pisos de protecció oficial la majoria de veïns que hi vivien, perquè al solar està previst que s’hi construeixin pisos. L’Abdelslam fa 14 anys que hi viu, l’Aziz sis. Pagaven un lloguer sense tenir contracte i, de moment, s’han quedat sense alternativa, a l’espera d’arribar a un acord i poder tenir un pis de lloguer al barri. Des de principis de juliol malviuen amb una trentena de nous inquilins, i ahir alguns van quedar a disposició de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Quan les cases del número 27 van quedar buides, el grup de nois s’hi va instal·lar ràpidament. Cada cop eren més. Coneixien el fill d’una antiga propietària, i a poc a poc es van apropiar de tot. Van anar llençant totes les coses que hi havia a l’interior de les cases -que la constructora havia tapiat- i ara hi ha més de vint metres quadrats -en el que representa un pati interior d’una dotzena de petites cases- plens de deixalles, més d’un metre de runa i brutícia. Llaunes, joguines, bombones de gas, restes de menjar, tot barrejat amb les defecacions dels mateixos nois. “No aguantem més la pudor, els mosquits, les baralles...”, lamenta l’Aziz, a qui van robar quan era al Marroc de vacances. Fa dos dies, a les quatre de la matinada, es va trobar un dels nois totalment ebri a dins de casa. Tots els veïns asseguren que la majoria de nois inhalen cola i que les baralles entre ells són constants. Fa pocs dies n’hi va haver una i van aparèixer ganivets.

Un dels joves que hi resideix és l’Adam i cada dia fan la mateixa rutina. Els nois marxen al matí i tornen a última hora de la tarda amb el “botí” que han aconseguit. “Rellotges, mòbils, joies, minicadenes de música...”, enumera la Laila, una exveïna que porta la veu cantant. “El més petit, que no deu tenir més de 12 anys, va aparèixer amb un iPhone”, diu l’Aziz. “Un iPphone X”, puntualitza la filla de la Laila, cosida a picades de mosquits. Cap d’ells ha patit els cops, tot i que han hagut de posar pau en alguna baralla. “Ens respecten perquè som marroquins”, sentencien els dos homes.

La Laila apunta que la desena llarga d’adults que formen part del grup tenen des de 18 fins a uns 24 anys, i que són els que dirigeixen els menors. Fins ara, explica que els joves assaltaven les persones -sobretot turistes- als punts cèntrics de Barcelona, com la plaça de Catalunya i la Rambla. Però ara també roben als veïns de Can Batlló: assegura que els últims dies han fet estrebades de bosses i joies a més d’una veïna que passejava per la zona del camí de la Cadena. De fet, els nois ja havien actuat abans al mateix barri de la Bordeta trencant els vidres dels cotxes aparcats a les nits. Fins i tot la Laila manifesta que han vist els joves dormint dins els vehicles que havien assaltat.

Sobre els diners que el grup obté amb els robatoris, els veïns calculen que podrien superar el miler d’euros en un únic dia i pronostiquen que els utilitzen per comprar el dissolvent que inhalen, pastilles i tabac, i que també n’envien a les seves famílies. Un veí ha denunciat de manera formal els fets, tot i que la Laila subratlla que, encara que hi ha anat la policia, no es poden endur els nois si no els enxampen robant.

Menors a disposició de la DGAIA

Segons fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, uns educadors de carrer van posar ahir a disposició de la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) un grup de menors. Els veïns van assegurar que es tractava d’una desena de nois i que eren alguns dels que malvivien a les cases enrunades del camí de la Cadena. Fonts pròximes al cas van apuntar que no era la primera vegada que els educadors de carrer de l’Ajuntament de Barcelona portaven els menors als Mossos després de localitzar-los a la zona. Per la seva banda, des de la DGAIA van explicar que han comunicat la situació als Mossos i a la fiscalia.