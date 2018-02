“No entenem per què Madrid no té carrils bici com Barcelona”

Es veuen poques bicicletes pels carrers de Madrid, però els que fa anys que hi viuen asseguren que n’hi ha moltes més que abans. Tot i això, les principals vies de la capital espanyola no disposen de carrils adaptats i si se’n veuen acostumen a ser ciclistes pedalant sobre les bicicletes elèctriques i públiques de la capital al costat dels cotxes que avancen tocant la botzina en rotondes tan concorregudes com la d’Atocha. Però el nombre de persones que volen desplaçar-se per la capital de l’Estat pedalant sense patir creix, i en són una prova les més de 16.200 firmes que en una setmana ha aconseguit una iniciativa per instal·lar un carril bici a l’eix de la Castellana, una de les artèries principals de la ciutat.

La iniciativa la impulsen principalment dues plataformes ciutadanes, Plataforma Carril Bici Castellana i Plataforma Carril Bicilineal, i reclamen a l’Ajuntament de Madrid que revisi el pla de mobilitat per desenvolupar un carril bici exclusiu que baixi per tot l’eix de la Castellana, incloent el passeig del Prado, Recoletos i el passeig de la Castellana. La iniciativa es va donar a conèixer dilluns passat a través d’internet i les xarxes socials i va posar en marxa una recollida de firmes a Change.org que ahir ja superava les 16.200.

I per què just a la Castellana? “Perquè és l’artèria de la ciutat on hi ha espai de sobres per als cotxes, les principals estacions de ferrocarril i negocis”, explica Luis Ángel F., un dels membres de la plataforma. En el seu cas, va prendre la decisió de sumar-se a aquesta iniciativa quan va veure que, després d’haver estat anys circulant en bicicleta per la ciutat, no s’atrevia a portar la seva filla a l’escola sobre dues rodes si no hi havia un carril bici.

Al manifest de la plataforma fan referència a ciutats modèliques per al ciclisme com Amsterdam o Copenhaguen, però Luis Ángel F. també posa l’exemple de Barcelona, València o Sevilla. “Veure que ciutats com Barcelona o València tenen una expansió brutal del carril bici i dels ciclistes i que aquí és inviable és molt frustrant”, recalca, i assegura que no s’entén per què Madrid s’ha quedat enrere i no té la mateixa infraestructura per a les bicis que ja tenen aquestes dues ciutats. Segons Luis Ángel F., Madrid és una ciutat pensada per als cotxes, que suposen el 29% dels desplaçaments, i “això són molts votants”.

Els membres d’aquesta plataforma són conscients que tenen fins i tot detractors dins els aficionats al ciclisme, que són contraris als carrils, però de moment, ja s’han reunit amb diversos partits polítics de la capital amb l’objectiu que incloguin el projecte al seu programa electoral per a la pròxima legislatura. “Sabem que no és realista pensar que això es pot fer en un any i mig. Volem que s’hi comprometin tants partits com sigui possible”, explica. Mentrestant, però, miren amb enveja la resta de nuclis urbans on sí que és possible desplaçar-se tranquil·lament amb bicicleta, un mitjà de transport cada cop més estès.