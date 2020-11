Deixar de portar el fill a l'escola bressol per problemes econòmics

No fa ni dos mesos que ha començat el curs escolar però en alguns centres ja ha quedat més que palesa l'afectació de la crisi del covid en les economies familiars. A l'escola bressol municipal El Fil, al barri de Sants de Barcelona, hi ha una família que ja no hi està portant el seu fill per no seguir acumulant quotes impagades i que pateix per si això fa córrer la llista d'espera i perd la plaça. Des de l'associació de famílies del centre, conscients que la seva no serà una situació excepcional i que la crisi ha fet perdre els ingressos a moltes altres persones, han engegat una campanya de mobilització per demanar canvis. Exigeixen que s'agilitzin els criteris per reduir la quota a qui ho està passant malament i que es garanteixi que ningú no perd la plaça per motius econòmics.

Entenen que la tarificació social que va implantar el govern d'Ada Colau el mandat passat a les llars d'infants hauria de ser prou àgil per tenir en compte situacions sobrevingudes i no tenir com a únic criteri la declaració de renda de l'any anterior. Un mecanisme ja previst, segons ha defensat la comissionada d'Educació de Barcelona, Maria Truñó, que remarca que el sistema té una clàusula per atendre urgències i que, de fet, en aquests primers dos mesos ja han rebut 25 peticions de reducció de la quota, quan en tot el curs passat en van atendre 15 –tot i que no els consten baixes per motius econòmics–. Davant d'un possible degoteig de casos, la comissionada també ha explicat que han habilitat un canal per poder atendre peticions directament des de l'Institut Municipal d'Educació (Imeb) sense passar per serveis socials en cas que es tracti de famílies que encara no hi tenien contacte.

"Els mecanismes han de ser clars i han d'estar a l'abast de les famílies, i això no és el que hem vist al nostre centre", denuncien des de l'Associació de Famílies d'Infants (AFI) d'El Fil. En aquest cas, la família afectada tenia assignada una quota del llindar mitjà, de 210 euros, quan els límits s'estableixen entre els 50 i els 395 euros, i ara davant la impossibilitat de pagar aquesta quantitat han deixat de portar el fill al centre per no seguir fent grossa la pilota del deute i temen perdre la plaça. "No sabem quant temps més la podran mantenir, el sistema està pensat perquè quan hi hagi una baixa es tramiti de manera gairebé automàtica l'alta de la primera família a la llista d'espera, i això de moment està parat", apunta Anna Lite, presidenta de l'AFI, que denuncia que el problema és que el sistema no té prou velocitat de reacció.

Sobre l'acumulació de deute per impagats, la comissionada d'Educació defensa que si s'accepta la rebaixa de quota per atendre la nova situació de la família, els pagaments pendents es calculen basant-se en la nova tarifa, i nega, també, que es perdi la plaça directament passats uns mesos de no poder pagar. No hi ha una xifra d'impagats que comporti l'expulsió. Fonts municipals asseguren, en aquest sentit, que quan algú té problemes econòmics s'exploren vies com la rebaixa de quota o la derivació a serveis socials.

Des de l'AFI han engegat una campanya per demanar garanties que ningú no serà expulsat de la xarxa púbica d'escoles bressol pels efectes de la pandèmia i insten l'Ajuntament a facilitar que les famílies puguin modificar de manera àgil la seva declaració socioeconòmica i que es pugui eximir de les quotes les que es trobin en situació de dificultat extrema. "Ningú s'hauria de quedar fora de l'escola bressol per no poder pagar"", resumeixen