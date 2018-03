“No som racistes però no volem la mesquita aquí”

“¿Però com poden cridar «Convivència sí, mesquita no»? La convivència és que hi pugui haver una mesquita”, diu confós el Hassan, un dels membres de la Comunitat Islàmica de Nou Barris. Des de fa un mes, han de suportar crits i insults cada cop que entren a resar en un local que han llogat al carrer Japó, al barri de la Prosperitat. Els veïns van començar les protestes ara fa un any, quan van saber que la comunitat musulmana volia obrir una mesquita al seu carrer. Ja porten 308 cassolades i la tensió s’ha anat acumulat. Un mes després de l’obertura de l’espai, la crispació s’ha disparat.

Des dels atemptats del 17 d’agost, el partit racista Democracia Nacional s’ha sumat a les protestes en aquest carrer i ha contribuït a tensar encara més la corda. “Estem farts que ens diguin que som ignorants i racistes. No ho som! El que passa és que no volem la mesquita al nostre carrer”, diu la Carmen, un dels veïns que tenen penjada la pancarta en contra del centre religiós. És durant els caps de setmana quan se sumen a les protestes els ultres de Democracia Nacional i aquest últim ha sigut el pitjor. Les entitats de la Prosperitat van voler respondre i dissabte van blindar el local per facilitar l’entrada i sortida dels musulmans i per demostrar-los que estan amb ells. “És un tema de drets. No es pot tolerar que els estiguin insultant i cridant a l’orella”, diu indignada Lourdes Ponce, membre de la Xarxa 9 Barris Acull. En veure que les entitats del barri defensaven la mesquita, la vintena de veïns del carrer que s’hi oposen i la quinzena d’ultres que havien vingut de fora encara es van indignar més: “Espanya cristiana, no musulmana”, cridaven. Les entitats veïnals van enviar ahir un comunicat per denunciar que dissabte a la nit no es van sentir protegits pels agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. “La sensació que tenim és que hi ha més tolerància amb les actituds intolerants que amb els que simplement defensem que totes les persones del barri puguin exercir els seus drets bàsics”, diu l’escrit.

La setmana passada la fiscalia va anunciar que està investigant set membres de Democracia Nacional per coaccions i incitació a l’odi contra l’obertura d’aquest centre de culte. Segons l’acusació pública, els integrants de Democracia Nacional han utilitzat les seves accions “per manipular políticament i exaltar els veïns amb el ferm propòsit d’incrementar la freqüència i la intensitat de les protestes”. A més d’insults i pintades, també els deixen embotit de porc a la porta.

La comissionada d’Immigració de l’Ajuntament, Lola López, va advertir que “des del moment que l’oratori està obert, el soroll està impedint que uns veïns desenvolupin el seu dret fonamental i això ja és delicte”. López no té cap dubte que els veïns opositors, que diu que només són 22, “no se’n sortiran”. Però, de moment, ni l’amenaça de la fiscalia ni la comprovació que la mesquita no atrau tanta gent com es temien, ha fet que els veïns es donin per vençuts. “Aquest carrer és massa petit”, argumenta la Carmen. Tot i així, reconeix que el principal motiu per oposar-s’hi és la por. “Sabem que no s’immolaran aquí, però ¿i si des d’aquí preparen alguna cosa?”, afegeix.

El preu del lloguer, triplicat

A part dels insults, la comunitat islàmica ha tingut altres dificultats per obrir un local que faci de mesquita. Inicialment el volien obrir en un altre carrer, però la pressió va fer que acabessin desistint. Quan es van decidir pel local del carrer Japó, a més, van haver d’afrontar un encariment del preu. “Vam preguntar el preu del local sense dir que era per a una mesquita i costava 450 euros. Quan va saber per a què el volíem, va pujar fins a 1.200 euros al mes”, lamentava ahir l’Abdel, vicepresident de l’entitat.