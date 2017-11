"No sabíem que la contaminació afectés tant la salut"

Tot i que fan el batxillerat humanístic i social, la Laura i el Cesc (noms ficticis), tenen un elevat interès per la ciència. Són dos dels alumnes de l'Institut Menéndez y Pelayo i l'Institut Montserrat que han assistit aquest dimecres a la xerrada 'Espais blaus: més enllà del popular sol i platja', en el marc del Dia de la Ciència a les Escoles. La xerrada s'ha transmès en directe per 'streaming' per a tots els centres docents de Catalunya.

"En els espais verds i blaus els nivells de contaminació atmosfèrica són més baixos", ha explicat Cristina Vert, llicenciada en ciències ambientals, màster en salut pública i investigadora predoctoral en ciències biomèdiques a l'ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona), on està investigant la relació dels efectes de l'exposició en rius, llacs, mar, etc. amb la millora del benestar de la població. Davant un auditori ple de joves d'entre 16 i 18 anys, Vert ha apuntat que en els espais verds i blaus es propicia l'activitat física, que hi ha més relax, menys estrès i més benestar.

Davant d'aquesta explicació, la Laura i el Cesc s'han mostrat molt sorpresos i han afegit que no sabien que "la contaminació afectés tant la salut". "La xerrada que ens ha fet avui Cristina Vert ens ha fet reflexionar sobre què podem fer per millorar-ho", han expressat els estudiants.

La xerrada s'ha emmarcat en la Setmana de la Ciència, en la qual es pretén impulsar el coneixement de la ciència i les vocacions científiques entre els estudiants d’ESO i batxillerat. "Si els parles dels temes tangibles del dia a dia, els estudiants es preocupen més per la contaminació i el medi ambient", ha expressat Vert.