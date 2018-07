“No tirarem la tovallola: fa 200 anys que venem espelmes”

Per a una botiga amb gairebé dos segles d’història, resistir als canvis que ha viscut Barcelona, tant des del punt de vista de la globalització de l’oferta com de la pressió turística, no és una missió senzilla, i, de fet, les notícies sobre establiments centenaris que abaixen la persiana se succeeixen des de fa uns mesos a la ciutat. Sobretot per la crisi dels lloguers. La Cereria Gallissà, una petita joia del comerç barceloní que funciona, com a mínim, des del 1826 -la data oficial d’obertura no consta enlloc, però hi ha un llibre de caixa que és el segon i que data del 1827-, va arribar a posar el seu local del carrer Cardenal Casañas en lloguer a principis de l’any passat. Els canvis en el mercat i les elevades derrames per ocupar la botiga es van conjurar de manera gairebé fatal per a aquest petit negoci familiar, que també va patir el sotrac de la baixada de visitants com a conseqüència dels atemptats de l’any passat i de la situació política. “Ha sigut molt dur”, explica Clara Altimiras, que és la sisena generació que es posa darrere el taulell de la cereria. Reconeix que va estar a punt de tirar la tovallola i continuar el negoci en un espai més petit per centrar-se en les vendes a l’engròs o a través de la botiga digital. Tancar, en definitiva, una petita part de la història de la ciutat i una gran part de la seva història familiar. “Havia de ser realista”, assumeix amb un punt de resignació.

“Ho vaig passar molt malament, és una decisió molt dura, però em va semblar que no quedava una altra alternativa”, explica ara mentre munta un dels encàrrecs que rep la cereria, que està molt especialitzada en espelmes de bateig i que, per tant, pateix especialment el fet que cada cop siguin menys les famílies que opten per batejar els seus fills.

L’establiment, de fet, ja ha hagut de fer canvis importants en la seva oferta durant tots els seus anys d’història, per exemple quan, després de la Guerra Civil, va baixar molt la demanda per a esglésies. I ara, que ha de competir amb preus com els d’Ikea per vendre espelmes de decoració, amplia el seu ventall, sobretot oferint productes més personalitzats i ceres més naturals, i també kits de manualitats per seguir la tendència del fes-t’ho tu mateix. Adaptar-se per sobreviure.

Assessorament personalitzat

El detonant que va fer que es despengés el cartell d’“Es lloga”, però, va ser una trucada de l’Ajuntament oferint un servei de coach gratuït. “Em va ajudar a valorar la feina que havíem fet, que haver estat gairebé 200 anys venent espelmes a Barcelona no és poca cosa”, explica la Clara, que reconeix que primer va rebre la proposta des de l’escepticisme que provoca tot el que s’ofereix de manera gratuïta, però ara els responsables de l’establiment estan convençuts que ha sigut el cop d’aire frec que necessitaven. “De vegades necessites que algú amb una mirada des de fora t’ajudi a valorar el que fas”, explica la Clara.

L’especialista en màrqueting que els ha atès, després d’escoltar les dificultats que es troben per mantenir el negoci físic al peu del canó, els ha aconsellat que renovin la seva pàgina web i que obrin, per exemple, un compte a Instagram per intentar arribar a un públic més jove. També els ha proposat canvis en el que s’ofereix a la botiga. Per exemple, amb un paper diferent per embolicar les espelmes o amb productes encara més personalitzats. S’obren pas, per exemple, les espelmes amb noms escrits o amb dibuixos fets per a l’ocasió. “El que ens ha ajudat és, sobretot, posar en valor tota la feina que hem fet”, explica la Clara, que detalla que també volen fer canvis en els horaris d’obertura al públic per tenir més temps per muntar els encàrrecs que reben.

Un total de 21 comerços del districte de Ciutat Vella han rebut la mateixa trucada que la Cereria Gallissà oferint assessorament gratuït i s’hi han apuntat. L’atenció s’ha concretat en vuit hores d’assessorament per botiga. Es tracta d’una mesura inclosa en el pla de desenvolupament econòmic del districte de Ciutat Vella, una iniciativa que impulsa Barcelona Activa en coordinació amb la Direcció de Comerç i el districte de Ciutat Vella.

A alguns establiments se’ls ha ajudat a crear una pàgina web i a d’altres se’ls ha assessorat en matèria d’interiorisme o en com millorar els aparadors o la presència a les xarxes. L’objectiu: ajudar les botigues de barri a adaptar-se millor als canvis i contribuir a frenar la pèrdua de personalitat del comerç.