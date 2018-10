El Nobel de química premia els avenços en el desenvolupament de proteïnes

Els nord-americans Frances H. Arnold i George Smith i el britànic Gregory P. Winter han estat guardonats aquest dimecres amb el Nobel de química pels seus descobriments en l'àrea de genètica per "desenvolupar proteïnes que resolen els problemes químics de la humanitat", segons ha informat la Reial Acadèmia Sueca de les Ciències.

"Els guanyadors del premi d'aquest any han dominat l'evolució i han fet servir els mateixos principis -canvis genètics i selecció- per desenvolupar proteïnes que resolen els problemes químics de la humanitat", segons la informació proporcionada pel comitè del Nobel.

Els mètodes creats pels guardonats "es desenvolupen ara internacionalment per promoure una indústria química més verda, produir nous materials, produir biocombustibles sostenibles, mitigar malalties i salvar vides", afegeix.

El Nobel de Química es reparteix aquest any en una meitat per Arnold i l'altra meitat compartida per Smith i Winter. Arnold, doctorada en Enginyeria Química a la Universitat nord-americana de Berkeley, va dur a terme la primera evolució dirigida d'enzims, que són les proteïnes que catalitzen les reaccions químiques en els éssers vius, que han servit per produir des biocombustibles a medicines.

Smith, doctorat per la Universitat nord-americana de Harvard, va desenvolupar el mètode conegut com "phage display", on es poden aconseguir noves proteïnes quan un virus infecta un bacteri. Winter, doctor per la Universitat britànica de Cambridge, va emprar el "phage display" per produir nous medicaments, cosa que en l'actualitat ha portat a la producció d'anticossos que poden neutralitzar toxines, contraatacar malalties del sistema immunològic i curar fins i tot el càncer amb metàstasi.

La ronda d'anuncis del Nobel es va obrir dilluns amb el de medicina, que va premiar els pioners de la immunoteràpia contra el càncer James P. Allison i Tasuku Honjo. Ahir dimarts es va atorgar el de física a Arthur Ashkin, Gérard Mourou i Donna Strickland per les seves innovacions en el camp de la física làser. Divendres serà el torn del Nobel de la pau, i dilluns que ve, del d'economia.