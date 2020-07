Només dues discoteques del Port Olímpic han tornat les claus a l'Ajuntament

Quan l'Ajuntament de Barcelona va assumir el 3 d'abril la gestió del Port Olímpic a través de l'empresa de serveis municipals B:SM, el govern d'Ada Colau es va proposar que les discoteques a l'espai, font de conflictes i problemes per als veïns, no tornessin a obrir. Els responsables dels locals, als quals va caducar la concessió, haurien d'haver entregat les claus com a molt tard el 15 de maig, però al mes de juny –en plena desescalada– alguns fins i tot van desafiar el consistori obrint les seves terrasses. Gairebé dos mesos després només dues discoteques han tornat les claus, segons ha admès aquest dimecres el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, poc abans de la primera reunió de la comissió de seguiment del Port Olímpic.

Collboni i la també tinent d'alcalde Janet Sanz han presentat els detalls del gran projecte de transformació de la zona, que costarà uns 29 milions d'euros i que es preveu que estigui enllestit el 2023. L'objectiu, han remarcat, és acabar amb l’oci nocturn i apostar per "l'economia blava, l’esport i la restauració de proximitat". Sanz ha garantit que "no hi ha marxa enrere" en la recuperació dels locals del Moll de Mestral on ara hi ha discoteques, tancades de nou per les restriccions arran de la pandèmia. A banda dels dos locals que ja han retornat les claus, n'hi ha dos més que "han manifestat la seva voluntat de lliurar-les pròximament", segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa. La resta, un total de 27, han presentat al·legacions en el marc dels expedients que s’han incoat i ara s'han de respondre. Sanz confia que el procés hagi culminat a la tardor.

651x283 Distribuació dels nous usos projectats al Port Olímpic de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA Distribuació dels nous usos projectats al Port Olímpic de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Mentrestant, però, la tinent d'alcalde ha deixar clar que el pla de "revitalització i reimpuls" del Port Olímpic continua endavant. En total són quatre avantprojectes d'obres que s'haurien d'executar durant el 2022 i finalitzar l'any següent: la construcció d'una nova rampa d'accés al Port Olímpic des de l'avinguda del Litoral, l'adequació de tots els locals del Moll de Mestral per fer-hi activitats econòmiques vinculades als usos nàutics i recreatius, la rehabilitació integral del Centre Municipal de Vela i la rehabilitació i urbanització del Dic de Recer, que inclourà la generació d'un nou espai públic de més de 3.000 metres quadrats per passejar i "connectar" el Port Olímpic amb la resta del front litoral, ha conclòs Sanz.