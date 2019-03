Només 44 dels 751 eurodiputats han fet el curs contra l'assetjament sexual al Parlament Europeu

Ara fa un any l'Eurocambra es va comprometre a oferir cursos voluntaris en tots els idiomes per als eurodiputats per combatre i prevenir l'assetjament sexual, laboral i psicològic. Es van posar en marxa de manera efectiva al novembre i, des d'aleshores, com confirmen des de la institució, només 44 dels 751 parlamentaris europeus han fet aquesta formació. De fet, a la primera classe d'aquests cursos només s'hi van presentar dos eurodiputats, Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú - Verds, i Edouard Martin, del Partit Socialista francès.



Aquesta és una de les principals lluites del moviment #MeToo de l'Eurocambra, que va néixer el 8 de març de l'any passat i que des d'aleshores publica periòdicament en un bloc, experiències de víctimes anònimes d'assetjament o sexisme a l'Eurocambra. També des d'aleshores reclamen que els cursos de formació siguin obligatoris per a tots els eurodiputats i els candidats i no només per als treballadors, com passa actualment. De fet, l'última iniciativa d'aquest moviment és aconseguir per escrit el compromís de tots els candidats a les pròximes eleccions a fer aquests cursos.

Treballadores de l’Eurocambra denuncien assetjament sexual

Fins ara s'han aconseguit les firmes del mateix president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i els presidents dels grups de l'Eurocambra. Però aquesta iniciativa arriba després que s'intentés aconseguir canviar el reglament del Parlament i vincular la formació antiassetjament a la signatura d'un codi ètic a través d'una esmena que no va prosperar.

📝I just signed the @MeTooEP pledge to fight, prevent and report sexual harassment in the European Parliament and beyond.🇪🇺 #MetooEP #Metoo pic.twitter.com/OECFm3kWCD — Antonio Tajani (@EP_President) February 13, 2019

Publicar el registre d'assistents

Vista la impossibilitat de convertir el curs en obligatori, la reclamació del moviment és que, com a mínim, el registre d'eurodiputats que el facin sigui públic. Però des de l'Eurocambra expliquen a l'ARA que aquesta informació no es pot facilitar per motius de "privacitat". A finals de novembre, s'havien apuntat al curs 21 eurodiputats. Els cursos es fan en anglès, francès, alemany i espanyol.

Fonts de l'Eurocambra expliquen que des que es va començar s'han fet un total de 18 cursos en diferents dates (7 de novembre; 5, 6 i 7 de desembre, i 23 i 24 de gener). Els 44 assistents són de 5 grups polítics diferents i en cada sessió hi ha hagut un màxim de nou persones. Per ara, no hi haurà més formacions fins passades les eleccions, però per després n'hi ha de previstes de juny a novembre. Això sí, les mateixes fonts apunten que s'organitzaran les sessions en funció de la demanda.



L'eurodiputat de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, que va ser un dels primers a fer el curs, explica que es tracta d'una formació de més de dues hores en què després d'una part teòrica es posa els assistents davant de situacions hipotètiques per saber com actuar. Urtasun valora molt positivament els cursos i és un dels eurodiputats que defensa que haurien de ser obligatoris.