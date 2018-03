Embotits de porc a la porta d'una mesquita de Nou Barris per ofendre la comunitat musulmana

Des de març de l'any passat, la comunitat islàmica de Nou Barris de Barcelona ha patit diversos atacs a la seva nova mesquita. S'ha trobat a la porta del centre de culte embotits i greix de porc, cola i silicona al pany per impedir que pogués obrir. "Mesquita no", "Aquesta és la nostra terra i la defensarem", "Sis milions d'aturats, sis milions d'immigrants a casa seva" i "Espanya cristiana, no musulmana" són alguns dels missatges que s'han pogut llegir a les pintades o als adhesius que han aparegut a les persianes del centre de culte, segons relata la fiscalia, que atribueix les accions a set membres del partit d'extrema dreta Democracia Nacional.

La fiscalia els ha denunciat pels delictes de coaccions i incitació a l'odi, la violència o la discriminació i contra els sentiments religiosos, i el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha obert una investigació. "Han aprofitat les protestes d'un sector de veïns" contra l'obertura d'aquest centre de culte islàmic al carrer Japó de Nou Barris, considera la fiscalia, que afegeix que els integrants de Democracia Nacional han utilitzat les seves accions "per manipular políticament i exaltar els veïns amb el ferm propòsit d'incrementar la freqüència i la intensitat de les protestes". L'objectiu, segons l'escrit en què s'acusa els set membres, era "generar els sentiments de rebuig, odi i hostilitat" contra la comunitat musulmana per ofendre-la i perquè no obrís la nova mesquita.

La fiscalia també destaca que algunes de les persones que ha denunciat tenien comptes públics a les xarxes socials, com Facebook i Twitter, en els quals de manera "massiva i indiscriminada" difonien textos i imatges de clar rebuig a la religió musulmana per "despertar entre la població" els sentiments de discriminació.