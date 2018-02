Nou anunci de pluja al sequeral

Sembla que el ministre de Foment s’ha pres a pit la condició de conseller de la Generalitat per l’aplicació del 155, perquè el tenim parlant d’inversions a Catalunya dia sí, dia també. Fa bé mirant d’agilitzar coses, perquè algunes inversions per a les quals anuncia l’elaboració d’estudis informatius, com el soterrament de vies de Rodalies, ja estan estudiades des de fa gairebé 20 anys. Més en general, molts agrairíem que -en lloc d’anunciar inversions per més enllà del 2020- doni una mica de contingut substantiu a la pluja de milions que M. Rajoy ens va prometre ara fa un any, per al 2017-2020. Perquè tots els milions que ens havien de caure a sobre s’han despistat pel camí i han fet cap a altres propòsits, com l’enllaç del tram central del corredor mediterrani, entre Atocha i Chamartín. I un no sap què pensar de promeses que s’han de realitzar quan ell potser ja no serà ministre. De fet, si només ens aclarís què pensa fer amb els peatges de l’AP-7 sud el 2019 (i l’AP-7 nord el 2021), jo ja ben bé que signava.