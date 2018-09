Nou dones assassinades en crims masclistes aquest mes de setembre

El setembre de la violència masclista: nou dones i dues nenes han mort assassinades aquest mes en crims masclistes. Encara no ha acabat el mes i setembre ja és el mes amb més víctimes de tot l'any i aquest ha sigut també el pitjor setembre des que es comptabilitzen els assassinats de violència de gènere.

L'última víctima ha sigut una dona de 44 anys assassinada aquesta matinada a Torrox (Màlaga). Es tracta de la cinquena víctima mortal en poc més de 48 hores, després dels assassinats de dues nenes a Castelló, d'una dona a Maracena (Granada) i d'una altra a Bilbao. Amb ella ja són 38 les dones assassinades per violència masclista des de començament del 2018, i 962 des del 2003, el primer any del qual es tenen dades.

Fins ara, el pitjor mes de la història havia sigut el desembre del 2008, amb 11 assassinats de dones, seguit de cinc mesos amb 10 crims masclistes: juny del 2007, juliol del 2010, juny del 2012, desembre del 2015 i febrer del 2017.

Les tres dones assassinades aquesta setmana, així com la mare de les nenes de Castelló, havien denunciant els seus agressors. Només en vuit dels 38 crims per violència masclista constaven denúncies prèvies de les víctimes, i només tres d'elles comptaven amb mesures cautelars de protecció vigents.

25 nens orfes

Quan encara no ha acabat, el mes de setembre registra les pitjors xifres d'assassinats masclistes del 2018, un any en què l'estiu ha estat el període més cruent de la violència de gènere.

Al juny hi va haver cinc víctimes mortals, mentre que al juliol i a l'agost hi va haver sis crims cada mes. A més, continua en investigació el cas de dos nens de 3 i 5 anys morts a La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) el 16 de juliol en un habitatge en el qual van aparèixer els seus cadàvers al costat dels dels seus pares.

Al gener i al febrer, dues dones van ser assassinades, tres al març, quatre a l'abril –quan també un pare va matar el seu fill de 8 anys a El Ejido (Almeria)– i una al maig. Els crims masclistes han deixat, des del gener passat, 25 menors orfes.

I des del 2013, primer any en què es comencen a comptabilitzar els nens com a víctimes d'aquesta xacra, ja són 27 els nens assassinats per violència de gènere contra les seves mares a Espanya, a més dels dos casos en investigació de La Orotava.