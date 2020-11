Nou robatori de matinada en una botiga del passeig de Gràcia de Barcelona

Nou robatori de matinada en un establiment del passeig de Gràcia de Barcelona. Els lladres, fent servir el mètode de l'encastament, han aconseguit entrar per l'aparador de la botiga de roba Salvatore Ferragamo, a l'altura del carrer Rosselló. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació sobre aquest robatori, que se suma als tres que es van produir de manera successiva en establiments de luxe fa dues setmanes. Fonts policials remarquen que, a causa de la reiteració d'aquest tipus de delictes, tenen desplegat un reforç en el patrullatge nocturn al passeig de Gràcia. En aquest últim cas, l'alarma de l'establiment afectat s'ha disparat cap a les sis del matí i fonts policials no concreten l'import que s'haurien emportat els lladres, que forma part de la investigació.

El toc de queda no ha evitat la delinqüència nocturna contra establiments de luxe del centre de Barcelona. El 16 de novembre a la matinada hi ha haver dos robatoris separats per poca estona i la policia sospita que al darrere hi havia el mateix grup de lladres. El primer va ser al voltant de les cinc a la botiga Tommy Hilfiger, que queda entre la Gran Via i el carrer Diputació. Els lladres van fer servir una tapa de claveguera per trencar els vidres de l'aparador i poder accedir a l'interior del local.

Robatoris de matinada en botigues del passeig de Gràcia

Al cap de pocs minuts van encastar un cotxe contra els vidres de l'aparador de la botiga Dolce&Gabbana, situada una mica més amunt, entre els carrers Provença i Rosselló. Els lladres van poder entrar així a l'establiment i robar diversos objectes de valor. Pel que fa al tercer robatori, es va produir, tres dies abans, a la botiga de G-Star, a la cantonada amb el carrer Consell de Cent. Des de llavors, la policia desplega un reforç nocturn a la zona, però no ha pogut evitar un nou robatori, també trencant el vidre de l'aparador, aquesta matinada.