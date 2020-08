Nou societats científiques alerten de l'"alta probabilitat d'un nou col·lapse" sanitari pel covid-19

Els professionals sanitaris adverteixen que els pitjors moments de la crisi sanitària del covid-19 podrien repetir-se en l'àmbit assistencial si els governs no posen en marxa immediatament estratègies conjuntes. Aquest és el toc d'alerta que han fet aquest dijous nou societats mèdiques d'arreu de l'Estat, que avisen de l'"alta probabilitat" d'haver de tornar a afrontar "situacions assistencials tan greus com les viscudes durant l'estat d'alarma" si no es prenen mesures "coordinades, ràpides i eficaces" entre el ministeri de Sanitat i les diferents conselleries autonòmiques.

El comunicat el signen les societats espanyoles de pneumologia i cirurgia toràcica (SEPAR); medicina interna (SEMI); malalties infeccioses i microbiologia clínica (SEIMC); urgències i emergències (SEMES); anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor (SEDAR); medicina preventiva; salut pública i higiene (SEMPSPH); atenció primària (SEMERGEN); medicina general i de família (SEMG) i medicina familiar i comunitària (SEMFYC).

Les societats científiques destaquen que hi ha un "incessant" increment de nous diagnòstics de covid-19 als centres de salut, però també en hospitals, on va incrementant la xifra de pacients que s'atenen tant a les unitats de cures intensives com als serveis d'urgències i emergències i de pneumologia. En la nota, asseguren que les mesures que s'estan prenent actualment des de les administracions "no són suficients per controlar la transmissió de la infecció".

A més, els metges adverteixen que tots els professionals de la salut han de tenir les "existències adequades" de recursos materials per fer la seva feina, com ara equips de protecció individual, però també han de veure coberts els estocs de reactius per fer les proves PCR, fàrmacs, ventiladors i respiradors, que són indispensables per al diagnòstic i tractament dels malalts, respectivament. Les nou societats coincideixen també a dir que és fonamental que es contracti més personal sanitari "perquè no es repeteixi el desproveïment de recursos materials i humans viscut durant la primera onada de la pandèmia".

Però els experts no només posen deures a l'administració, sinó que també envien un missatge a la població general, "especialment als joves", perquè recapacitin i evitin les aglomeracions de persones i compleixin les quarantenes quan els són indicades. És "de màxima importància" -subratllen- seguir "estrictament" les mesures de prevenció dictades per les autoritats sanitàries, que són l'ús de la mascareta, la distància de seguretat i el rentat freqüent de mans.