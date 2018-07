Nou testimonis en la compareixença per decidir si el guàrdia civil de la Manada torna a presó

Fins a nou testimonis declararan en la compareixença que s'està fent des de les dues del migdia a l'Audiència de Pamplona per decidir si el guàrdia civil de la Manada acusat de violar una jove els Sanfermines de 2016 i condemnat a nou anys de presó per abusos ha de tornar entre reixes. El condemnat va sortir en llibertat provisional el passat 22 de juny, després de pagar la fiança de 6.000 euros que els va imposar el tribunal. Era un divendres. El següent dilluns, l'home va anar a una comissaria de Sevilla per intentar fer-se el passaport tot i que té prohibit sortir de l'Estat. La fiscalia i les acusacions demanen que els jutges el tornin a enviar provisionalment a presó per risc de fugida.

Els testimonis que declaren son els tres agents de l'oficina del DNI que van atendre el guàrdia civil condemnat, tres funcionaris del jutjat on l'home firma cada dilluns, dimecres i divendres per ordre de l'Audiència de Navarra, la parella de l'acusat, la seva mare i una amiga. Tant el condemnat com els testimonis declaren per videoconferència des de l'Audiència de Sevilla.

La defensa de l'home assegura que el guàrdia civil va anar a la comissaria a demanar informació sobre el seu passaport, però no a obtenir-lo i al·lega que el seu client no ha incomplert cap de les mesures que li va imposar el tribunal.