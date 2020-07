Nou anys de viabilitat garantida per al superordinador de Barcelona, la infraestructura científica "més important"

La infraestructura "científica i tècnica més important del país" té assegurat finançament durant almenys nou anys. S'ha garantit aquest dijous després que el Govern i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) hagin signat un conveni del 2020 al 2029 per al supercomputador de Barcelona, el Supercomputing Center (BSC-CNS), que rebrà durant aquest període 59 milions d'euros. Aquesta infraestructura tecnocientífica és de gran utilitat per captar fons europeus i establir aliats al continent, i promoure l'economia del coneixement i l'emprenedoria tecnològica, segons ha recordat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. "Posem damunt la taula un conveni de nou anys que garanteix el futur del BSC-CNS i del projecte del superordinador MareNostrum 5. Entre tots plegats estem construint la infraestructura científico-tècnica més important del país", ha afirmat.

L'acord arriba després que l'any passat l a Unió Europea concedís al BSC-CNS un dels seus projectes més importants i estratègics: ser la seu d'un dels tres superordinadors preexescala, batejat com a MareNostrum 5. El departament d'Empresa, com a patró del BSC, forma part del consorci per finançar el MareNostrum5, que suposarà una inversió de 223 milions d'euros, el 50% dels quals són finançats per la UE. El MareNostrum5 tindrà un rendiment màxim de 200 Pflops (200.000 bilions d'operacions per segon), que multiplicarà per divuit el del nucli de l'actual MareNostrum4 (13,7 Pflops), el superordinador principal actual del centre.

Fins ara el Govern ha assumit íntegrament el finançament dels 12 milions d'euros de la subestació elèctrica imprescindible per proveir d'energia de mitjana tensió del futur supercomputador: una transferència inicial de sis milions d'euros inclosa als pressupostos del 2020, una modificació pressupostària per aportar-hi 3,5 milions més i 2,5 milions d'euros que es culminaran en l'exercici 2021.

Tot plegat tindrà una incidència, també, sobre la pandèmia. Chacón ha assegurat que arran de la crisi del covid-19 s'ha constatat que la investigació no només ajuda a generar activitat econòmica, sinó que en depèn també la nostra pròpia vida, mentre que el director del centre, Mateo Valero, ha destacat el paper "fonamental" del supercomputador a l'hora de treballar de manera ètica amb les dades recollides per investigar sobre virus i contribuir als estudis del covid.

Com a gran infraestructura estratègia, el BSC-CNS forma part de la candidatura de Barcelona per allotjar la nova seu del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF).