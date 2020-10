L'OMS, sobre el confinament de Madrid: "Quan els governs difereixen, la gent mor"

El director executiu del Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Mike Ryan, s'ha pronunciat sobre les mesures de confinament perimetral a Madrid i ha apel·lat a la unitat de les administracions: "Quan els governs difereixen, la gent mor". En declaracions aquest divendres després que es fes efectiu l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol amb l'oposició de l'executiu autonòmic, Ryan va insistir que cal que els governants vagin de bracet i prenguin "bones decisions".

"En el cas d'Espanya, i en concret de Madrid, és evident que la transmissió és molt intensa i que tots dos governs, tant el local com l'estatal, estan amoïnats. Creiem que difereixen en l'escala i en la resposta. Un dels nostres principals problemes és que en aquesta resposta a la pandèmia, quan els governs difereixen la gent mor; així que assegurem-nos d'estar units i prenem bones decisions", va comentar Ryan en una roda de premsa recollida per Europa Press.

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va defensar la posició del govern de Pedro Sánchez: "Hem treballat amb Espanya molt de prop i respectem el seu lideratge i també creiem que sense una bona raó o les condicions locals, el govern espanyol no hauria pres aquestes mesures".

Tedros va assenyalar que a Espanya, durant el pic de la pandèmia, el nombre de casos i de morts era massa alt, però que ara com ara el de morts no és tan elevat: "És un progrés molt important i esperem que se centrin en mantenir la xifra de morts baixa, i esperem que aquestes mesures tinguin un resultat més bo". "La cooperació és molt important, perquè és responsabilitat de tots", va subratllar.

Ryan va indicar quines mesures havien estat útils contra la Covid-19 i va posar l'exemple d'alguns països que fan una bona feina i que s'han centrat en la detecció, com Corea del Sud i el Japó. Com més tard es comenci a actuar, més per darrere dels contagis es va i més difícil és "agafar el ritme", segons l'expert.

Maria van Kerkhove, responsable de malalties emergents i zoonosi de l'OMS, va afegir que tots els països saben quines són les mesures que funcionen contra el virus: "El problema és la implementació".