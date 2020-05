Una ONG nord-americana fa una donació de 100 concentradors d’oxigen als hospitals catalans

L'ONG Direct Relief, amb seu a Santa Barbara (Califòrnia, EUA), ha fet una donació de 100 concentradors d'oxigen a la Diputació de Barcelona que, a la vegada, els ha lliurat als centres hospitalaris a través de CatSalut. Gràcies a aquesta aportació, el sistema sanitari català ha augmentat un 20% el nombre d'aquests aparells de què disposava.

Un concentrador d'oxigen és un aparell que, com el seu nom indica, proporciona oxigen als pacients. Ara bé, a diferència dels tancs d'oxigen, no s'esgoten mai si la bateria està carregada o si està connectat a la corrent.

Segons apunten fonts de la Diputació de Barcelona, Direct Relief buscava una organització institucional per donar aquest material i van contactar amb responsables de l'ens supramunicipal. L'objectiu de l'entitat sense ànim de lucre, segons expliquen a la seva web, és "millorar la salut i la vida de les persones afectades per la pobresa o situacions d'emergència, mobilitzant i proporcionant recursos mèdics essencials necessaris per a la seva atenció".

Els 100 oxigenadors o concentradors d'oxigen, que estan valorats en 100.000 dòlars, són del model Inogen One G5. Compten amb sis ajustaments amb una producció d'oxigen més alta, que equivalen d'un a sis litres per minut. A més, tenen l'opció de connectar-se amb un telèfon intel·ligent.