L'ONU premia l'entitat Hàbitat3 amb el premi a la millor iniciativa d'habitatge

La fundació Hàbitat3, la gestora catalana d'habitatge de lloguer social que va ser impulsada el 2014 per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, ha guanyat aquest dilluns el Premi d'Or dels World Habitat Awards, el guardó que atorguen cada any l'Associació World Habitat i l'ONU-Habitat als exemples més innovadors de bones pràctiques d'habitatge al món. La presidenta de la fundació, Carme Trilla, ha destacat que "és la primera vegada en 35 anys que una institució o entitat espanyola o del sud d'Europa és reconeguda amb aquest guardó" i ha assegurat que aquesta distinció reconeix la feina en xarxa de les administracions, les entitats socials i el sector privat.

L'objectiu d'Hàbitat3 és proporcionar habitatges dignes per sota del preu de mercat a les entitats que atenen col·lectius vulnerables. El programa treballa amb persones sense llar, amb alguna discapacitat o trastorns de salut mental, joves extutelats i víctimes de violència masclista per "proporcionar-los una vida normalitzada".

El jurat dels World Habitat Awards –tots ells experts en l'àmbit de l'habitatge amb una àmplia trajectòria– ha valorat el model de treball d'aquesta entitat social, que ha contribuït al creixement del parc d'habitatge social de Catalunya. En total, Hàbitat3 gestiona 490 habitatges en una vintena de municipis, 250 a Barcelona i el seu àmbit metropolità, on ja viuen 1.341 persones.

Diverses empreses d'inserció laboral rehabiliten els pisos perquè les famílies en risc d'exclusió i amb problemes per accedir a un habitatge digne puguin entrar-hi a viure. En alguns casos, l'entitat actua també com a administradora i gestora d'aquests habitatges a preus assequibles per encàrrec de les entitats socials i, de fet, actualment 26 entitats socials han sol·licitat la seva intervenció en 99 habitatges que donen allotjament a 187 persones.

Trilla ha celebrat la distinció al seu model com "el camí a seguir en el futur", ja que "trenca barreres en un país amb necessitats clamoroses" en l'àmbit de l'habitatge i demostra que hi pot haver col·laboració entre el sector públic, el privat i el tercer sector. El 90% dels pisos assequibles que gestionen procedeix de la cessió directa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya –que n'ofereix espais del parc públic– o d'habitatges intestats (49 pisos en dos anys), així com dels ajuts de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió dels ajuntaments. També, però, per les cessions privades o l'adquisició de pisos gràcies a les línies favorables de crèdit.

Comprar abans de les subhastes

Un decret llei de la Generalitat del 2015 permet a les entitats socials i a les administracions comprar habitatges procedents de desnonaments abans que surtin a subhasta, i des d'aleshores Hàbitat3 ha adquirit 51 pisos d'aquesta manera. Si bé la presidenta de la fundació, Carme Trilla, ha assenyalat que no coneix una altra comunitat autònoma amb una normativa com aquesta, també reconeix que la problemàtica de l'habitatge a Catalunya és "d'una dimensió i unes necessitats extraordinàries". Unes 137.000 persones estan apuntades al registre de sol·licitants d'habitatge accessible, que se sumen als centenars que ja estan a les taules d'emergència municipals.