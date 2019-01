Objectiu: 10.000 bosses de sang per fer front a la campanya de la grip

El Banc de Sang i Teixits aspira a rebre 10.000 borses de sang en la sisena Marató de Donants de Sang de Catalunya, que arrenca aquest divendres i permetrà donar als principals hospitals catalans i altres punts fins al dijous 18 de gener, amb l'objectiu de normalitzar la situació de les reserves de sang, que estan en nivells baixos després de les festes de Nadal.

"Necessitem 1.000 unitats de sang cada dia, i en aquests moments en tenim 7.000. Ens hem fixat el gest ambiciós d'aconseguir 10.000 bosses, perquè és el que permetria estar tranquils" davant l'arribada del fred i la grip –més tardana aquest any–, va explicar el president del Banc de Sang, Manel Peiró.

A més de donar en hospitals i en unes 40 campanyes que es faran en tot Catalunya, per primer any es podran fer donacions a l'edifici modernista de la Casa de les Punxes de Barcelona, que habilitarà una planta aquest divendres i dissabte.

En aquest espai hi haurà una sessió de DJ a càrrec de diversos artistes, com Alfred García, Delafé, Lyona, Guaje Dj, Joana Serrat i Nil Moliner, que punxaran música per amenitzar les donacions en format de "concerts silenciosos", ja que podran sentir-se a través d'auriculars podran seguir-se des dels hospitals.

Arriben els 'sangfluencers'

Com que hi ha persones que per malaltia o altres circumstàncies no poden donar, la campanya crida tots els ciutadans aquest any a aprofitar la seva capacitat d'influir en l'entorn per captar nous donants i convertir-se en 'sangfluencers' o 'bloodfluencers' –un joc de paraules entre 'sang' en català i anglès i 'influencers'– sota el lema "Tu sí que ets important".

També han preparat un conjunt de gifs animats per compartir en missatgeria en línia, així com cartells físics per penjar en llocs com l'escala de veïns i que poden trobar-se a la web Maratodonants.cat, on també es pot reservar hora per donar sang.

Peiró ha recordat que treballen actualment unes 650 persones "en les trinxeres" del Banc de Sang que es dediquen a tractar la sang, emmagatzemar-la, distribuir-la i transferir-la, la qual cosa necessita les màximes garanties de seguretat, i que justament és el període de després de Nadal el més crucial per a les reserves, per la qual cosa és quan organitzen més campanyes.

Les donacions han de ser regulars i espaiades en el temps, ja que la sang caduca en uns 40 dies.