Obre a Barcelona la primera llar d’infants trilingüe en francès

Una família francesa posarà en marxa aquest setembre la primera escola maternal trilingüe en català, castellà i francès a Barcelona. Es tracta de la llar d’infants Les petits Canailles, per a nens i nenes de 0 a 3 anys, situada al barri de les Corts.

L’escola bressol té 57 places i preveu que el seu pla educatiu es basi en les belles arts, el joc, el teatre o el circ. De fet, les activitats s’impulsaran a partir del mètode de pedagogia Montessori, un sistema d’educació oberta que es caracteritza per educar els infants en la independència i la llibertat.

Segons explica a l’ARA Christine Borras, quan ella i la seva família vivien a Tolosa ella es dedicava a ser “assistent maternal”. Va acollir nens i nenes a casa seva durant més de vint anys. “Fèiem coses que els altres no feien: aprendre a través del teatre i de la música”, afirma. Segons diu, encara que siguin petits “si se’ls dona l’oportunitat d’aprendre així, ho fan”.

Una colònia de 15.000 francesos

La idea d’obrir aquesta llar d’infants va sorgir ara fa un any, quan la seva filla va venir a estudiar a Barcelona. “Ens vam enamorar de la ciutat i vam vendre’ns la nostra casa i tot el que teníem per venir aquí”, recorda. Ara bé, avalen el seu projecte en dues dades: una, que van tenir en compte que la colònia francesa a Barcelona, formada per més de 15.000 persones, és el quart col·lectiu estranger més important a la ciutat, per darrere dels italians, els xinesos i els pakistanesos. I dos, que aprofitant que els infants catalans ja creixen aprenent dues llengües sense cap dificultat -castellà i català-, iniciar-se en el francès “no té cap problema afegit”. De fet, “és més senzill d’aprendre que l’anglès” per la similitud fonètica amb el català, afirmen, reivindicant que són una escola “oberta” que no vol arribar només a la comunitat francesa.

D’entrada, han contractat dues mestres per a cada classe -hi ha quatre classes- i també una directora que gestioni el projecte educatiu i una cuinera. Tots els treballadors de la llar d’infants són catalans i saben parlar els tres idiomes. Les tarifes van des dels 350 euros fins als 600, en funció dels serveis que es contractin (menjador, pediatria...).