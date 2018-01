“Obre la porta i dona’ns la clau”

El David estava a punt d’entrar al bloc del Raval on viu, amb el seu fill de dos anys en braços, quan uns nois el van amenaçar. “Obre la porta [per accedir a l’edifici] i dona’ns la clau”, li van dir. Com que ell s’hi va negar, els dos joves van contraatacar: van estar-se uns minuts trucant el timbre. Volien entrar al bloc per accedir al pis de l’entresol, que ara fa uns dies que està ocupat (abans estava buit). Des de la setmana passada, en aquest edifici del carrer Hospital de Barcelona, perpendicular a la Rambla, no s’hi viu amb tranquil·litat. Un grup de persones -que els veïns defineixen com una organització professional- s’han instal·lat a l’immoble de l’entresol on, com a mínim, s’hi consumeix marihuana. Els veïns veuen que al carrer s’hi concentra gent que pretén entrar al pis ocupat i pensen que el domicili podria ser un narcopís.

L’olfacte permet saber si hi ha algú a l’entresol. L’olor de marihuana arriba a la primera planta, on viu el David [nom fictici] amb la seva dona i els seus dos fills. “Estem espantats”, lamenta la parella, que explica que un dels seus fills és un nadó prematur que ara té tres mesos i que va néixer amb només 25 setmanes de gestació. “Hem de vigilar molt la higiene i el soroll”, alerten els pares, que expliquen que l’olor de marihuana s’escola per la porta del pis, que s’han trobat cànnabis a l’escala i que pateixen quan truquen al seu intèrfon, perquè premen el timbre una estona llarga per coaccionar-los a obrir la porta. Detallen que els ocupes acostumen a estar sota els efectes de les drogues. La família, que està de lloguer, vivia còmodament al pis del carrer Hospital fins que un cap de setmana de desembre la porta de l’entresol estava oberta (tot i que tenia una planxa metàl·lica per evitar l’ocupació).

Els veïns es van encarregar de blindar el pis: van tapar-ne les finestres i un serraller va tornar a soldar la porta metàl·lica. Fins i tot van posar unes barres de fusta a la porta d’entrada del bloc. Els veïns, que s’han gastat centenars d’euros per garantir-ne la protecció, van avisar la propietat de l’entresol -que és Building Center, una immobiliària de CaixaBank-, però asseguren que la companyia no va prendre cap mesura addicional. La situació es va mantenir en calma fins fa 10 dies: llavors, un divendres a la nit, uns desconeguts s’hi van instal·lar. Els veïns creuen que els ocupes hi van entrar pel pati interior.

La tarda abans de l’ocupació, expliquen que un home es va presentar a la porta de l’edifici com a representant d’una immobiliària. Els veïns van optar per avisar els Mossos, que van deixar passar l’home. Després de la visita, asseguren que l’alarma de l’entresol estava desactivada i la porta del pati interior del domicili va quedar oberta; afegeixen que només la immobiliària té la clau de la porta metàl·lica del pis. Amb la intervenció de la Guàrdia Urbana es va aturar l’ocupació d’aquell divendres. Però dilluns a la matinada va arribar el cop definitiu. Els ocupes van tornar a entrar a l’entresol i van arrencar tant la porta metàl·lica com el seu marc. Els veïns diuen que els ocupes van fer-ho amb serres radials.

L’endemà, el mateix grup de persones -segons expliquen els veïns- van ocupar el pis de la tercera planta (que també és propietat de Building Center i està buit). En aquesta ocasió, la Guàrdia Urbana va desallotjar el domicili. Des de llavors, fa una setmana que els veïns conviuen amb ocupes a l’entresol. Malgrat que la immobiliària ha posat un servei de vigilància al tercer pis, asseguren que ja han trencat tres vegades el pany de la porta d’entrada del bloc.

No recomanen Barcelona

“Ens aixequem de matinada a tancar la porta”, explica el David, que detalla que els veïns fan guàrdia a la nit, quan s’accentuen els sorolls. El David i la seva família, que són estrangers i viuen a Barcelona des de fa uns mesos, han recomanat a les seves amistats que no viatgin a la ciutat després de la seva mala experiència: se senten indefensos per la falta d’actuació policial i de la immobiliària de l’entresol ocupat. La propietària del pis del David , que com ell -per l’agressivitat dels ocupes- prefereix no revelar la seva identitat, critica que la immobiliària de CaixaBank fa uns cinc anys que manté l’entresol i el tercer pis de l’edifici buits. Recorda que això va provocar anteriorment que l’entresol fos un prostíbul dirigit per proxenetes, però destaca que els nous ocupes són “més salvatges”.

En canvi, des de l’entitat bancària defensen que han protegit els seus dos pisos i que han fet “tots els esforços possibles” per recuperar l’immoble ocupat. Afegeixen que han denunciat l’ocupació de l’entresol i que el desallotjament ara depèn del procés judicial.