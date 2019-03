L'Observatori contra l'Homofòbia considera "molt greu el sentiment d'impunitat" en l'atac al centre LGTBI

Després que l'ARA hagi avançat que s'ha arxivat la investigació per l'atac de finals de gener al centre LGTBI de Barcelona, diverses entitats han criticat que les destrosses i les pintades amenaçadores hagin quedat impunes. L'Observatori contra l'Homofòbia ha considerat "molt greu el sentiment d'impunitat", al mateix temps que ha afegit que "cal prioritzar la lluita contra el feixisme i la LGTBIfòbia".

"Volem justícia! Prou impunitat!", ha valorat la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya. "Els atacs feixistes i LGTBIfòbics al centre LGTBI de Barcelona haurien de tenir una resposta contundent. Cal seguir investigant", ha reclamat la Plataforma.

La regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, ha defensat que s'han fet "tots els esforços per identificar els autors de l'atac: buscar càmeres a immediacions, parlar amb testimoni i investigar grafologia de pintades". "També hem instal·lat una càmera per prevenir atacs covards com aquest i que no quedin impunes", ha explicat Pérez.