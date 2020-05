Es tripliquen en cinc anys els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+

En cinc anys s'han triplicat els delictes d'odi en l'àmbit LGTBI+, segons les dades dels Mossos d'Esquadra: de 38 el 2014 als 119 casos denunciats durant el 2019. "Hi ha molts factors, però segurament han crescut perquè, com a societat, som més conscients i tenim menys por de denunciar", ha explicat el caporal de l'àrea tècnica de proximitat i de seguretat ciutadana, Guillem Goset, que ha augurat que la xifra continuarà a l'alça els pròxims anys: "Com a societat estem cada cop més sensibilitzats en aquest àmbit, hi ha més maduresa, més conscienciació".

En aquest sentit, el caporal ha indicat que fins ara certes situacions "es podien frivolitzar o minimitzar", però que no s'han de permetre mai. "Tots hem vist alguna vegada insults o que algú es reia d'algú altre per la seva orientació o que es negaven a prestar-li un servei. I quan això es reprodueix cada dia i de manera reiterada, afecta molt greument la víctima, en tots els àmbits", ha subratllat, abans d'instar a denunciar qualsevol mena de discriminació o assetjament. Tot i que Gasot admet que fins ara "les comissaries no eren dels llocs més amables on una víctima volia anar, i és un tema que també estem treballant des de fa molts anys perquè no sigui així".

Pel que fa al perfil de les víctimes i agressors, el caporal dels Mossos ha indicat que és molt divers: "Com el masclisme, és un fenomen subjecte a totes les classes socials, econòmiques, edats i sexe". I tant es dona en l'àmbit familiar, com en el laboral o l'escolar. "Una de les causes de la discriminació o de l'assetjament pot ser l'orientació sexual i, per exemple, en segons quines feines això pot suposar un perjudici", ha afegit.

Gasot també ha reconegut que és "massa d'hora" per poder establir si han augmentat o disminuït aquest tipus de denúncies durant el confinament perquè "hi ha gent que no ha anat a comissaria perquè no podia sortir al carrer". No obstant això, sí que han rebut més consultes per correu i per telèfon; i la percepció que tenen, després de parlar amb entitats i col·lectius, és que "la convivència obligada i forçosa ha posat més estrès en les relacions familiars. I si una persona no estava còmoda a casa, ho ha passat encara pitjor".

Segons els Mossos, una de les claus per ajudar una persona víctima d'assetjament o violència per la seva orientació sexual és que tingui una persona de suport. "És molt important que hi hagi algú al seu costat que l'ajudi a empoderar-se enfront dels agressors, que no legitimi les seves accions i que l'ajudi a veure que el que li passa no és just i que ho ha de denunciar".

Augment d'incidències durant el confinament

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya ha registrat 22 incidències des que es va decretar l'estat d'alarma. El president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, ha indicat que tres de les denúncies eren per violència intragènere, és a dir, en el si d'una parella. "Des del 2014 només havíem detectat dos o tres casos en total. Però en els últims dos mesos, ja en portem tres i les tres són parelles d'homes", ha assenyalat Rodríguez, que també ha afegit que és un tema "bastant amagat i que està aflorant ara per les circumstàncies del confinament".

Així mateix, com a conseqüència de la prohibició de sortir al carrer, també han rebut moltes trucades, especialment de joves, amb angoixa. "Tenen entre 17 i 20 anys. Feien la seva vida però encara viuen amb els pares. I, en certa manera, ara han hagut de tornar a l'armari perquè no poden expressar lliurement la seva orientació sexual o identitat a casa. I han aflorat situacions d'assetjament i angoixes", ha afirmat Rodríguez.

L'entitat també ha denunciat que, sobretot al principi de l'estat d'alarma, el col·lectiu trans va tenir problemes amb determinats agents de policia que els "qüestionaven la seva identitat". I que s'han donat casos de violència a la xarxa "amb missatges d'assetjament, descrèdit, desqualificació o difusió d'estereotips".

Precisament aquest diumenge, 17 de maig, se celebra el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i des de l'Observatori s'anima tothom a manifestar-se a través de les xarxes compartint fotografies amb la bandera LGTBI.