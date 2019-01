Ofensiva dels municipis contra els talls de subministrament

Veïns que punxen la llum i que deixen la resta sense subministrament elèctric. Aquesta és la problemàtica que es viu als barris de Font de la Pólvora, de Girona; el Culubret i Sant Joan, de Figueres, i la Mina, de Barcelona. En aquests tres barris hi ha centenars de veïns que es troben contínuament que no poden cuinar, dutxar-se o escalfar-se perquè els han tallat l’electricitat. Endesa al·lega que la problemàtica als tres barris és la mateixa: que el frau elèctric amb un alt consum energètic i els cultius de marihuana provoquen una sobrecàrrega de la xarxa. Els veïns dels tres municipis, farts de pagar factures i no tenir subministrament, fa temps que es mobilitzen i reclamen una solució definitiva.

En el cas de Girona, l’Ajuntament ha començat un pla per acabar amb el frau elèctric a Font de la Pólvora, després que els veïns s’apleguessin en una plataforma per denunciar la situació. El vicealcalde Eduard Berloso ha indicat que el 28 de febrer engegaran una operació, juntament amb tècnics d’Endesa i Mossos d’Esquadra, “per tallar les connexions de tots els habitatges que no tinguin cap contracte amb una companyia elèctrica”. Prèviament han donat unes setmanes de marge als veïns perquè regularitzin la seva situació, perquè n’hi ha que no tenen comptador o que no tenen llum per impagaments. “Ara els veïns han de presentar tota la documentació, i aquells que no puguin pagar els deutes i així ho acreditin rebran ajuda dels serveis socials i l’Ajuntament”, va detallar Berloso, que espera que a partir del març acabi la problemàtica. “Si legalitzem el màxim de veïns i detectem els que punxen la llum i tenen plantacions, el consum exagerat desapareixerà i, per tant, també s’acabaran els talls de llum”, va afegir el regidor, que calcula que hi ha uns 400 habitatges amb la llum punxada. Una visió, però, que no comparteix la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora. El seu protaveu, Ángel Fernández, Nene, va criticar que és una proposta que “només beneficia Endesa”. “Els veïns que ho tenen tot en regla i paguen les factures continuaran patint els talls de llum. La culpa és de les instal·lacions, que han quedat desfasades i ja no donen a l’abast”, va denunciar.

Les seves reivindicacions són semblants a les dels veïns del Culubret i Sant Joan, de Figueres, que també fa anys que pateixen talls en el subministrament per culpa del frau elèctric. De fet, segons dades d’alcaldia, durant el 2018 van patir més de 200 talls. Precisament aquest va ser un dels principals temes que es van tractar ahir a la junta de seguretat del municipi. Per al delegat d’Interior de Girona, Albert Ballesta, la solució passa per endurir el Codi Penal respecte als cultivadors de marihuana. “A França el conreu, com a organització criminal, es castiga amb 20 anys de presó i aquí, com a màxim 15. Si es fa amb frau de llum, la condemna és encara més gran”, va defensar Ballesta, que no creu que se solucioni només augmentant la presència policial, tal com demanen els veïns del barri. “Durant el 2018 els Mossos d’Esquadra van organitzar 50 dispositius i 725 inspeccions als barris del Culubret i Sant Joan que van permetre detectar 170 fraus de llum, fet que suposa gairebé un dispositiu per setmana”, va assegurar. En aquest sentit, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va demanar “la col·laboració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil perquè intervinguin el nord-oest de Figueres”, una zona que va titllar de “supermercat de la droga”.

Una setmana a les fosques

En aquest sentit, un dels casos més flagrants és el dels veïns de l’edifici Venus de la Mina, que des de divendres de la setmana passada estan sense llum. Fonts d’Endesa van assegurar a l’ARA que els talls només s’han realitzat als pisos on hi ha frau elèctric, malgrat que els veïns denuncien que també estan afectant els que paguen la factura. Una veïna va denunciar que n’hi ha que estan malalts i necessiten màquines per respirar a les nits. Denuncien que, de vegades, els que cometen frau punxen la llum dels que paguen un cop se’ls ha tallat a ells i que això pot produir que altres acabin quedant-se sense llum.