Ombra i zona d'esbarjo per "recuperar" la balconada del Moll de la Fusta per als veïns

Les balconades del Moll de la Fusta de Barcelona són avui dia "un no-lloc", en paraules de la tinent d'alcalde Janet Sanz, "un espai on mai no passa res" en les de l'arquitecte Oriol Clos, que ha participat en el disseny del nou espai, que li ha de donar una mica d'alegria i fer-lo atractiu per als veïns amb una obra que té un pressupost de poc més de 2 milions d'euros.

L'espai, de 7.460 metres quadrats quadrats i uns 600 metres de longitud, tindrà cinc espais diferenciats que volen oxigenar de cara als veïns un Barri Gòtic amb carències d'espai públic. Hi haurà un umbracle de 1.000 metres quadrats a l'espai central per protegir-se del sol i "no socarrar-se", ha dit la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ja que el passeig, sobretot a l'estiu, és "molt àrid" a causa del ciment. El sostre es farà amb una malla d'acer inoxidable que suportarà un conjunt de càpsules de plàstic de colors a 3,5 metres de terra i s'espera que s'hi puguin celebrar trobades veïnals.

Dos dels espais no tindran obstacles i en els altres dos s'hi vol incloure un jardí i un circuït de patinets pensat com a espai d'entreteniment lúdic infantil i familiar. Per fer aquest condicionament de les balconades es reciclaran diversos elements del mobiliari urbà, com ara les bigues. També es pretén incorporar-hi miralls, armaris i un espai per jugar a la petanca, així com refer l'enllumenat pensant més en la ciutadania –actuació que suposarà el 25% del cost de l'obra.

"Amb la manca d'espai públic que hi ha al Gòtic, es fa servir molt poc el Moll de la Fusta", ha dit Pin, que espera que aquesta situació es reverteixi amb la remodelació, tot i que les rondes i calçades són les principals barreres arquitectòniques d'un espai que té dos nivells separats per la ronda litoral.

El projecte s'emmarca en la filosofia de "reconquerir" el front marítim de la ciutat i Sanz espera que s'obri un procés de "segona gran obertura al mar" –després de la dels Jocs Olímpics de Barcelona– que compti amb la participació dels municipis metropolitans i que apropi els veïns al mar, des del Besòs fins al Llobregat. Per fer-ho, obriran un procés de participació a partir de desembre.